6 reguli bizare pe care angajații Pepsi trebuie să le respecte

Potrivit datelor de la Statista, doar în America, Coca-Cola avea o cotă de piață de 44,9% în 2020, cel mai recent an pentru care sunt disponibile cifre, în timp ce Pepsi avea 25,9%.

Dar hei, un sfert din piața masivă americană de băuturi răcoritoare nu este rău! PepsiCo își menține bine pozițiile, așa cum a făcut-o de când compania a fost înființată la sfârșitul anilor 1800, impunându-le angajaților un set stufos de reguli.

Ei trebuie să se refere la Coca-Cola printr-un nume foarte specific

Potrivit unui operator de automate, angajaților PepsiCo nu numai că li se interzice să bea produse ale concurenței, dar nici măcar nu pot spune „Coca-Cola”, ci, în schimb, sunt obligați să se refere la concurentul lor principal drept „produsul roșu”.

Lucrătorii Pepsi nu pot consuma produse concurente la locul de muncă

Așa cum să bei un Pepsi într-un birou sau într-un depozit Coca-Cola poate duce la concedierea lucrătorilor de la Coca-Cola, un angajat PepsiCo văzut sorbind o Coca-Cola, un Sprite sau o altă băutură de la un concurent poate fi concediat pentru infracțiune.

Toți angajații PepsiCo trebuie să respecte un Cod global de conduită

După cum se precizează într-un manual recent al angajaților PepsiCo, fiecare angajat, de la „birouri, fabrici și depozite până la sala de consiliu”, este obligat să urmeze același Cod de conduită, altfel riscă rezilierea.

Angajații Pepsi pot ocoli codul global de conduită

În manualul său, Pepsi afirmă: „Orice renunțare la Codul nostru necesită aprobarea prealabilă în scris a Global Chief Compliance & Ethics Officer sau, în anumite circumstanțe, a Consiliului de Administrație sau a unui comitet al acestuia”.

Angajații trebuie să raporteze încălcările de reguli ale colegilor de muncă

Cine are nevoie de Big Brother când ești obligat să îți raportezi direct colegii? Angajații PepsiCo ar trebui să raporteze orice fapte greșite la care sunt martori sau despre care află, fie raportând direct conducerii, fie prin Linia telefonică Speak Up, un serviciu creat pentru ca lucrătorii să „pună întrebări, să ridice îngrijorări sau să raporteze presupuse încălcări ale conformității”. Cu toate acestea, conform site-ului The Layoff, nu este neobișnuit ca persoanele care depun plângeri să ajungă concediate.

Săptămâni de lucru si de 84 de ore

Citiți suficiente postări lăsate pe site-urile de locuri de muncă precum Indeed.com de către angajații Pepsi și veți vedea că o tendință iese în evidență clar: managerii se așteaptă ca lucrătorii să fie dispuși să facă schimburi de ture foarte lungi și sunt foarte inflexibili cu timpul liber. Un angajat chiar a raportat că și-a luat o singură zi liberă pentru a fi cu animalul lui iubit, înainte de eutanasiere, dar a fost concediat pentru acest lucru.

În 2021, lucrătorii de la o fabrică Frito-Lay din Kansas au părăsit locul de muncă, protestând împotriva orelor suplimentare forțate și a săptămânilor de lucru de 84 de ore, a raportat Newsweek. Muncitorii protestau împotriva schimburilor istovitoare de 12 ore, șapte zile pe săptămână și a așa-numitelor „ture de sinucidere”, care lăsau doar opt ore între ture. Muncitorii au denunțat, de asemenea, salarii mici, cu unele creșteri de doar 77 de cenți în ultimii 12 ani. Un angajat a povestit, potrivit Eat This, că după ce „un coleg de muncă s-a prăbușit și a murit, șefii l-au pus să mute cadavrul și să aducă un alt coleg pentru a menține linia”.

