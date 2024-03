135 de ani de la nașterea lui Charlie Chaplin, un star veritabil, simbol al filmului mut

În istoria divertismentului, acesta a rămas drept un reper absolut, un simbol al filmului mut și în același timp un prim mare star la Hollywood, înainte ca lumea filmului să se dezvolte spre experiența completă la care publicul modern de astăzi are acces în interacțiunea cu cinematografia.

Actor, regizor și compozitor britanic, a fost poreclit Vagabondul în Germania, Charlot în Franţa, Carlitos în țări din America de Sud. Este considerat unul dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul trecut, fiind renumite producții precum City Lights, Modern Times și The Great Dictator. Interesant este faptul că Charlie Chaplin a prins și perioada în care cinematografia introducea filmul sonor, însă acesta a refuzat să realizeze astfel de filme, considerând că arta sa este mai bine reprezentată de filmul mut.

Charles Spencer Chaplin s-a născut pe data de 16 aprilie 1889 la Londra, într-o familie modestă, dar cu înclinații artistice. Tatăl său era cântăreț și actor, iar mama sa performa în mici teatre obscure din capitala Angliei. Încă din primii ani de viață, Charlie Chaplin a trăit în lumea artistică, alături de o trupă de actori. La 5 ani, primea deja aplauze pentru interpretarea celebrei piese Jack Jones. Rămași fără grija părinților, Charlie și fratele său au supraviețuit cu greu pe cont propriu, înfruntând multe provocări.

Primele roluri, ascensiunea lui Charlie Chaplin

Debutul într-un rol important l-a realizat ca dansator de step în grupul The Eight Lancashire Lads. La 12 ani, a interpretat rolul băiețelului Billy din spectacolul de teatru Sherlock Holmes, devenind apoi actor angajat al Fred Karno Repertoire Company. Charlie a fost coleg cu Arthur Stanley Jefferson, care la rândul său a devenit celebru în lumea filmului, sub numele de Stan Laurel, pentru cuplul comic Stan şi Bran, realizat alături de Oliver Hardy.

Când celebrul cazinou The Hippodrome Casino din Londra a fost deschis ca teatru și sală de muzică la începutul secolului al XX-lea, unul dintre spectacole a fost susținut de Charlie Chaplin, prezentat ca un tânăr promițător în domeniul artistic.

Această locație din Leicester Square se prezintă acum drept cel mai mare și mai aglomerat cazinou din Londra, cu resurse complete de divertisment - jocuri de cazino, restaurante, baruri și spectacole.

În ultimele decenii, platformele de cazino online au devenit din ce în ce mai populare. Printre motivele principale se numără accesibilitatea, mizele mai mici, comoditatea și, desigur, numeroasele bonusuri fără depunere sau la depunere oferite clienților noi și existenți. Chiar și așa, un cazino de talia celui din Leicester Square este mereu super aglomerat, semn că foarte mulți oameni încă preferă socializarea „clasică”, atu inegalabil al locațiilor din „cărămidă și beton”.

La The Hippodrome Casino au primit aplauze și alte nume cunoscute precum Tom Jones, Shirley Bassey, Julie Andrews, Stevie Wonder, Judy Garland și Sammy Davis Jr. Se poate spune că Charlie Chaplin este un exemplu și de trecere la sărăcie la bogăție, în condițiile în care a cunoscut gloria la Hollywood exclusiv pe baza talentului său deosebit.

La vârsta de 21 de ani, a plecat într-un turneu în Statele Unite ale Americii. A rămas cunoscută replica sa la apropierea vaporului de portul Manhattan: "America, vin să te cuceresc! Fiecare bărbat, femeie sau copil va avea pe buze nume de Charles Spencer Chaplin!". Peste ani, putem confirma că această ambiție are baze solide, iar Charlie Chaplin chiar a ajuns o vedetă globală.

Prima parte a drumului american de succes

După ce a debutat în comedia Making a living, unde interpreta rolul lui Edgar English, britanicul a început să își regizeze filmele. La doar cinci ani de la prima vizită la Hollywood, Charlie Chaplin era deja un fenomen cultural în SUA. Câștiga săptămânal peste 10.000 de dolari, o sumă enormă pentru acea vreme.

Mai mult decât atât, în anul 1916 a ajuns unul dintre cei mai bine plătiți oameni din lume, când a semnat un contract cu Mutual Film Corporation pentru suma de 670.000 de dolari pe an. De aici, drumul său american a fost presărat numai cu reușite, iar celebritatea sa a ajuns pe plan global. În perioada interbelică, Charlie Chaplin devenea primul actor care a apărut pe coperta celebrei reviste Time.

Actorul era însă și un compozitor remarcabil, deși nu avea studii muzicale. S-a evidențiat și prin cărțile de succes pe care le-a scris: My Trip Abroad, A Comedian Sees the World, My Autobiography şi My Life în Pictures. Așadar, un artist complet, care a rămas în istorie prin opere care au încântat numeroase generații.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News