Zelenski acceptă un „calendar agresiv” pentru acordul cu Rusia. Casa Albă: Planul poartă amprenta lui Rubio și Witkoff

În ultimele zile, discuțiile dintre Washington și Kiev au intrat într-o nouă etapă, după ce Volodimir Zelenski a transmis americanilor că acceptă un „calendar agresiv” pentru avansarea unui posibil acord cu Rusia, afirmă surse citate de Axios.

Zelenski și „calendarul agresiv” propus de SUA

Conform jurnaliștilor americani, președintele Ucrainei și secretarul american al armatei, Dan Driscoll, ar fi stabilit un program clar pentru pașii necesari semnării documentului discutat în planul Washingtonului. Un oficial ucrainean a confirmat că Driscoll i-a înmânat lui Zelenski versiunea scrisă a planului, în timp ce o sursă americană a precizat că cei doi „au convenit asupra unui calendar strict” pentru avansarea procesului. Axios notează că președintele ucrainean „a fost amabil” în timpul dialogului.

Inițial, delegația americană trebuia să călătorească la Kiev pentru discuții privind tehnologia și cooperarea militară. Agenda s-a schimbat însă după ce Casa Albă a cerut echipei lui Driscoll să contribuie direct la „lansarea negocierilor” în numele emisarului special Steve Witkoff și al secretarului de stat Marco Rubio.

Cum descrie Casa Albă planul și rolul lui Witkoff și Rubio

Purtătoarea de cuvânt a administrației americane, Karoline Leavitt, a explicat, joi seară, contextul în care Washingtonul a lucrat la un plan de pace susținut de Donald Trump și la discuțiile purtate cu Zelenski.

„Emisarul special Witkoff şi Marco Rubio au lucrat în linişte la un plan în ultima lună de zile, au discutat cu ambele părţi, Rusia şi Ucraina, în mod egal, pentru a înţelege ce ar fi dispuse să accepte aceste ţări în scopul unei păci de durată.

Aceste discuţii continuă. Ca de obicei, nu voi dezvălui detaliile acestui plan, din moment ce lucrurile sunt în plină desfăşurare, dar preşedintele (Trump - n. red.) susţine acest plan, este un plan bun şi pentru Rusia, şi pentru Ucraina şi considerăm că ar trebui să fie acceptabil pentru ambele părţi. Lucrăm din greu să-l finalizăm!

De asemenea, voi adăuga că secretarul Driscoll s-a întâlnit, într-adevăr, cu preşedintele Zelenski astăzi, a vorbit cu el şi este foarte optimist în urma acestei întâlniri şi, din nou, purtăm discuţii constructive cu ambele părţi, în scopul încheierii acestui război”, a spus Leavitt.

Reacții de la Kiev: propunerea ruso-americană, considerată “absurdă”

În paralel cu discuțiile despre acordul cu Rusia, oficiali ai guvernului ucrainean au transmis că o variantă a unui plan ruso-american, atribuit lui Kirill Dmitriev și lui Steve Witkoff, ar fi „absurdă” și „inacceptabilă”. Ei au susținut că documentul are rolul de a crea confuzie între aliați și de a slăbi coeziunea taberei pro-Ucraina.

Un diplomat occidental a declarat pentru The Guardian că Moscova încearcă să exploateze vulnerabilitățile politice interne ale Ucrainei:

„Se pare că Dmitriev a lansat acest plan în momentul în care Zelenski este slăbit. Rușii știu foarte bine să folosească astfel de situații”.

Zelenski lucrează cu americanii pe draftul noului plan

Administrația prezidențială de la Kiev a confirmat că Zelenski a primit de la Washington proiectul oficial pentru încheierea războiului, despre care SUA spun că „ar putea ajuta la revigorarea diplomației”.

Președintele Ucrainei s-a întâlnit la Kiev cu delegația condusă de Dan Driscoll și în urma discuțiilor, liderul ucrainean a transmis că a prezentat „principiile fundamentale care contează pentru poporul nostru”, iar ambele părți au fost de acord să continue lucrul la prevederile planului pentru a ajunge la „un final drept al războiului”.

Comunicatul precizează că Ucraina a sprijinit constant inițiativele diplomatice substanțiale.

„De la începutul acestui an, Ucraina a sprijinit propunerile președintelui Trump menite să oprească vărsarea de sânge. Suntem pregătiți acum, la fel ca înainte, că lucrăm constructiv cu americanii, dar și cu partenerii noștri din Europa și din lume”.

Ce urmează în dialogul dintre Zelenski și Washington

Kievul speră ca, în următoarele zile, Zelenski să discute direct cu Donald Trump despre „oportunitățile diplomatice existente” și despre etapele necesare pentru a avansa un posibil acord cu Rusia. Sursele afirmă că, odată ce cele două părți vor ajusta detaliile tehnice și politice, implementarea unui calendar agresiv ar putea deveni un element central în relansarea procesului de negociere.

Astfel, discuțiile dintre Washington și Kiev intră într-o fază în care Zelenski, calendarul agresiv și potențialul acord cu Rusia rămân elementele decisive pentru evoluția situației pe termen scurt.

CITEȘTE ȘI: SUA, noi precizări despre planul de pace la care lucrează cu Rusia. Ce ar prevedea proiectul