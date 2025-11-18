€ 5.0844
Vot la limită în Canada: Sprijinul surpriză din opoziție îl menține pe Mark Carney la putere
Data publicării: 09:46 18 Noi 2025

Vot la limită în Canada: Sprijinul surpriză din opoziție îl menține pe Mark Carney la putere
Autor: Andrei Itu

mark-carney_91630800 FOTO: Agerpres / Vot la limită în Canada: Sprijinul surpriză din opoziție îl menține pe Mark Carney la putere
 

Guvernul premierului canadian Mark Carney a trecut, luni, de un vot de încredere, după ce parlamentul a aprobat la limită bugetul prezentat de prim-ministru, cu scopul de a relansa economia Canadei, ameninţată de tarifele americane.

Sprijinul unei deputate din opoziţie, preocupată să evite declanşarea de alegeri anticipate, dar şi abţinerea altor patru deputaţi au permis adoptarea bugetului şi menţinerea lui Mark Carney la putere, transmite marți AFP.

În total, 170 de parlamentari au votat pentru şi 168 contra. Guvernul îşi obținuse sprijinul singurei parlamentare din Partidul Verde, Elizabeth May, chiar înainte de vot.

”Bugetul-card de credit”

Liderul Partidului Conservator, Pierre Poilievre, a criticat propunerile guvernului. A respins un buget pe care l-a descris drept „bugetul-card de credit”

La rândul său, Noul Partid Democrat, partid de stânga, care are 7 parlamentari, a susţinut des guverne liberale în trecut. Acum, a deplâns că bugetul nu oferă suficient sprijin lucrătorilor, însă după rezultatele slabe obţinute la alegerile din aprilie, a dorit să evite căderea guvernului Carney, ceea ce ar fi dus la noi alegeri.

Cu privire la, Bloc Quebecois, partidul independent din Quebec (22 de fotolii) a votat împotriva proiectului de lege.

Este de aşteptat ca bugetul adoptat să ducă la un deficit aproape dublu pentru 2025-2026 (prevăzut la 78,3 miliarde de dolari canadieni, sau aproape 48 de miliarde de euro).

Mark Carney, fost bancher central, spune că că acest buget, axat pe lansarea unor proiecte majore de infrastructură, este un răspuns "îndrăzneţ" la tulburările economice globale şi la atacurile Statelor Unite.

Efectele politicilor lui Donald Trump

Politicile lui Donald Trump, care a crescut tarifele vamale pentru aliatul său de la nord şi recent a oprit toate negocierile comerciale bilaterale, afectează deja puternic Canada, cauzând creşterea şomajului şi punând presiune pe întreprinderile din sectoare cruciale, respectiv cel auto, al aluminiului şi oţelului.

Luni, înainte de vot, prim-ministrul a asigurat parlamentul că are "veşti bune". "Creăm locuri de muncă, iar rata inflaţiei scade", a spus el.

Datele cu privire la preţurile de consum, publicate în aceeaşi zi de Statistics Canada, au arătat într-adevăr o diminuare a inflaţiei, ce a ajuns la 2,2% în octombrie.

Tarifele americane îi vor costa pe canadieni

Dar tarifele americane şi incertitudinea pe care o fac îi vor costa pe canadieni în jur de 1,8% din PIB, a notat Mark Carney săptămâna trecută.

Sondajele arată că majoritatea canadienilor nu ar vrea alte alegeri atât de curând şi că 52% dintre aceştia aprobă acţiunile lui Mark Carney, notează Agerpres.

Vezi și - Moment amuzant la summitul de pace. Cum l-a numit Trump pe premierul canadian Carney / video viral

