Von der Leyen îi solicită lui Magyar să readucă Ungaria în linie cu valorile UE pentru deblocarea fondurilor

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi că a avut o convorbire telefonică cu câştigătorul alegerilor din Ungaria, viitorul premier Peter Magyar, căruia i-a transmis că trebuie să ia decizii rapide pentru reforme înainte să poată fi deblocate fondurile europene îngheţate de Bruxelles în timpul guvernării lui Viktor Orban, consemnează agenţiile Reuters şi EFE.

"Am discutat priorităţile imediate", a scris Von der Leyen pe reţeaua socială X. "O muncă rapidă trebuie făcută pentru restaurare, realinere şi reforme. Restabilirea statului de drept. Realinierea la valorile noastre europene comune. Şi reforme, pentru a debloca oportunităţile oferite de investiţiile europene", a indicat preşedinta Comisiei Europene.

Fondurile au fost îngheţate de Comisia Europeană în timpul guvernării Orban

Ea declarase deja de luni că speră să colaboreze cât mai rapid cu viitorul guvern pro-european al lui Peter Magyar pentru ca Ungaria să facă "reformele" necesare deblocării fondurilor europene de circa 17 miliarde de euro ce revin Ungariei. Aceste fonduri au fost îngheţate de Comisia Europeană în timpul guvernării naţionalistului Viktor Orban, care a fost în conflict cu Bruxelles-ul întrucât sub conducerea sa Ungaria a refuzat să susţină Ucraina în războiul cu Rusia, a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranţilor şi a ONG-urilor.

Partidul Fidesz al lui Orban a pierdut duminică alegerile legislative în faţa formaţiunii Tisza a fostului său aliat Peter Magyar, care a obţinut o majoritate confortabilă de peste două treimi, ce îi va permite inclusiv schimbări constituţionale, conform Agerpres.

