DCNews Stiri Vladimir Putin cere copiilor și femeilor „să tricoteze șosete” și să le trimită soldaților ruși din Ucraina. "Acesta este secretul victoriilor noastre"
Data actualizării: 09:08 22 Apr 2026 | Data publicării: 08:42 22 Apr 2026

Vladimir Putin cere copiilor și femeilor „să tricoteze șosete” și să le trimită soldaților ruși din Ucraina. "Acesta este secretul victoriilor noastre"
Autor: Doinița Manic

imagine cu vladimir putin, președintele Rusiei Vladimir Putin s-a inspirat de la Stalin. Sursa foto: Agerpres

Vladimir Putin vrea ca femeile și copiii din Rusia „să tricoteze șosete" și să le trimită militarilor ruși de pe frontul din Ucraina.

Inspirat de Stalin, Vladimir Putin le cere copiiilor și femeilor din Rusia „să tricoteze șosete” și să le trimită militarilor ruși de pe frontul din Ucraina. Președintele rus a susținut că „unitatea poporului” și chiar lucruri precum șosetele tricotate influențează rezultatul unui război. El a făcut o paralelă cu cel de-al Doilea Război Mondial și a susținut că acest lucru arată ce presupune „victoriile”. Declarația a fost făcută în timpul unui discurs la un eveniment de stat din Rusia, potrivit ua.news.

VEZI ȘI: Criza petrolului, mai puțin favorabilă Rusiei decât s-a estimat: Vistieria Moscovei e aproape goală, potrivit serviciilor secrete suedeze

Putin a încercat să explice așa-numitele „victorii” ale Rusiei prin „unitatea frontului de acasă”, citând ca exemplu șosetele tricotate. Potrivit lui, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, "frontul de acasă sovietic" a sprijinit activ armata. El a amintit cum se presupune că civilii au sprijinit armata nu numai cu arme, ci și cu articole de uz casnic.

„În cele mai dificile luni ale Marelui Război Patriotic, copiii, bunicile și femeile au tricotat șosete și au trimis colete și cadouri pe front”, a spus el.

Putin susține că Germania a pierdut războiul pentru că soldații lor nu au primit șosete și au înghețat de frig

Putin a încercat, de asemenea, să facă o paralelă cu Germania din acea vreme. El a susținut că soldații germani nu au primit același sprijin și au avut de suferit din cauza asta.

„De ce nu au făcut asta în Germania? Soldații lor au murit degerați în afara Moscovei. Și nicio șosetă nu a venit din Germania”, a mai spus Putin.

VEZI ȘI: Vladimir Putin, ieșire nervoasă în timpul întâlnirii cu responsabilii din domeniul economiei: „Aștept rapoarte și explicații”

„Această unitate este secretul victoriilor noastre. Va fi la fel și acum”, a adăugat el.

Declarațiile sale au venit în contextul războiului în desfășurare al Rusiei împotriva Ucrainei și reprezintă încă o încercare a Kremlinului de a-și explica acțiunile prin paralele istorice și retorica despre „coeziunea” societății.

