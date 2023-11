Virgil Popescu dă asigurări: Nu vor fi probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale a României, în această iarnă

"Nu cred că vom avea absolut nicio problemă cu aprovizionarea cu gaze naturale. Depozitele sunt pline, ceea ce trebuie ştiut, capacitatea de depozitare a României a crescut anul trecut cu 100 de milioane de metri cubi. Anul acesta a mai crescut cu 100 de milioane de metri cubi. Avem, în total, capacitate Depogaz plus Depomureş 3,27 miliarde metri cubi, total capacitate de stocaj. Aţi văzut că am avut un pic peste această capacitate, cred că este record absolut.

Nu cred că până acum au fost 100% umplute depozitele. Sigur, eu tot timpul am spus că este bine să avem depozitele pline, dar trebuie făcut un balans între costul de depozitare, în aşa fel încât la sfârşitul ciclului de extracţie să nu avem foarte mult stoc sau să avem un stoc optim, în aşa fel încât gazul de acolo să nu fie mai scump ulterior. Dar, ţinând cont de criza energetică, este foarte bine că le avem pline", a menţionat Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, la Forumul Gazelor Naturale 2023 by Financial Intelligence.

"Capacitatea de extracţie a Depogaz a crescut"

"Avem acel contract plasă de siguranţă de 1 miliard de metri cubi cu Azerbaijan, încheiat anul trecut, în urma vizitei preşedintelui României în Azerbaijan. Deci, pe scurt, nu vor fi probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale a României în această iarnă, indiferent de cum va fi iarna, iar capacitatea de extracţie a Depogaz a crescut, este undeva la 33 - 35 de milioane metri cubi pe zi - din toate depozitele vorbim", a mai spus Virgil Popescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News