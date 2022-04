(VIDEO) Joe Biden, in vârstă de 79 de ani, din ce în ce mai confuz. Cu mâna întinsă către ...nimeni

Președintele în vârstă de 79 de ani a vorbit la Universitatea din Auburn, un orășel aflat la doar 35 de mile de Seattle, despre creșterea costului vieții pentru gospodăriile din SUA, printre altele, potrivit New York Post.

După discursul său, s-a întors în stânga scenei și a vrut să dea mâna, dar nefiind nimeni în picioare, s-a întors și s-a îndepărtat de scenă stânjenit.

Nu era nimeni altcineva pe scenă și nimeni din mulțimea aplaudată nu s-a apropiat de președinte pentru a schimba plăcerea, potrivit filmărilor evenimentului.

Remarcile sale au avut ca scop să facă presiuni asupra Congresului pentru a crește finanțarea pentru producția de semiconductori, așa cum se propune în Actul de inovare bipartizan, potrivit New York Post.

Unii adversari politici au reacționat la ieșirea lipsită de grație, inclusiv senatorul Ted Cruz (R-Texas), care a postat pe Twitter un emoji cu ochi, alături de imagini cu strângerea de mână a ....nimănui.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo