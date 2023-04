Video cu momentul în care racheta Starship explodează la doar câteva minute de la lansare. Prima reacție a lui Elon Musk

După decolare, nava SpaceX a explodat în aer la prima încercare de lansare. Starship, cea mai puternică rachetă construită vreodată era fără echipaj, scrie CNN.



"Nava stelară tocmai a experimentat ceea ce numim o dezasamblare rapidă neplanificată", a spus un membru al acestei misiuni.

Se știe că SpaceX a anticipat posibilitatea existenței unor astfel de incidente în timpul procesului de dezvoltare a rachetei. Compania susține că astfel de accidente sunt cea mai rapidă și eficientă modalitate de a culege date, o abordare diferită față de cea a NASA, care preferă testarea lentă și metodică în detrimentul erupțiilor dramatice.

Starship a SpaceX a decolat de pe o rampă de lansare de pe coasta Texasului de Sud, joi dimineață. Astfel, deși racheta fără echipaj a explodat în aer la scurt timp după decolare, SpaceX sărbătorește testul.



"Cu un astfel de test, succesul vine din ceea ce învățăm, iar testul de astăzi ne va ajuta să îmbunătățim fiabilitatea Starship-ului, deoarece SpaceX încearcă să facă viața multiplaneară", a spus SpaceX într-un tweet.

Este obișnuit ca primele lansări să fie întârziate, deoarece inginerii rezolvă probleme care ar putea să nu fi devenit evidente în timpul testărilor anterioare. Racheta SLS a NASA, de exemplu, a suferit două încercări de lansare înainte ca vehiculul să decoleze în cele din urmă în noiembrie 2022.

Fondatorul și CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a postat pe Twitter, după ce racheta Starship fără echipaj s-a lansat și apoi a explodat în aer câteva minute mai târziu.



El a felicitat compania și a spus că echipa "a învățat multe" în pregătirea pentru următoarul test de lansare, despre care a spus că se va întâmpla în câteva luni.

SpaceX va avea nevoie de o nouă licență de lansare de la Federal Aviation Administration pentru a face o altă încercare, dar nu se așteaptă ca procesul să fie la fel de laborios precum securizarea licenței pentru lansarea de astăzi.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK