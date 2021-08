VIDEO - Cine sunt fetele salvamar de pe plajele din România. Turist: M-aș lăsa pe mâinile ei

Deși de obicei vedem salvamari bărbați, pe plajele din România putem întâlni și câteva femei care practică această meserie și se descurcă la fel de bine. Fetele salvamar stârnesc admiraţie, dar uneori abilităţile le sunt puse la îndoială. Totuși, acestea demonstrează în fiecare zi că pot fi salvamari buni, salvând zeci de vieți.

Roxana are 19 ani şi a făcut înot de performanţă. Tânăra a vrut sa îmbine pasiunea cu o meserie așa că în prezent este salvamar în stațiunea Eforie Nord. Fata spune că nu îi este ușor, dar că îi place mult ceea ce face, relatează Realitatea Plus.

„După experiența pe care am văzut că o are domnișoara, sigur m-aș lăsa pe mâinile ei”, spune un turist. „E ok, are o atitudine impunătoare, îmi place de ea de când am văzut-o ”, declară o altă turistă.

VEZI ȘI: Şeful salvamarilor din Eforie Nord, fractură de mandibulă şi umăr dislocat, după ce a fost bătut de turiști

Femeile salvamar sunt adesea discriminate

În stațiunea Mamaia găsim alte trei fete salvamar. Pe plajele întinse, Cristina, Bianca și Andreea patrulează în fiecare zi. Sunt tinere, frumoase, inspiră încredere turiștilor, dar adesea se confruntă cu probleme legate de faptul că sunt femei.

”Era un domn care era mai în larg trecut de geamandură și am intrat în apă după el și a fost scos la mal în siguranță.”, a povestit Cristina.

Deși este o meserie frumoasă, fetele spun că uneori trăiesc momente lipsite total de strălucire și se confruntă și cu situații mai dificile. Și mai greu este atunci când turiștii nu ascultă recomandările lor și se aventurează în larg, riscând să se înece.

”Ne văd mai firave, nu ne ascultă, dar încercăm sa fim mai dure”, a precizat Bianca Șerban, salvamar în Mamaia.

Andreea Hodiş, salvamar în Mamaia, spune că sunt subestimate din cauza faptului că sunt femei, dar se ambiționează să arate că și ele pot face aceleași lucruri precum bărbații. Pe plajele de pe litoralul românesc patrulează zilnic 350 de salvatori.

VEZI ȘI: Salvamar jefuit în timp ce salva viața unui om. Cum s-a întâmplat totul