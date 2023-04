Victor Rebengiuc prezent la conferința despre „Lavandă și usturoi”

„Conferința de joi, 20 aprilie, ora 18.30, are punct de pornire volumul „Lavandă și usturoi” al arhitectului Sergiu Singer și este organizată în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România. Invitați: Victor Rebengiuc și Radu Comșa și coordonator conferință: Cătălin D. Constantin. Întâlnirea are loc la Palatul Suțu (Bd Ion C Brătianu, nr 2).

Sergiu Singer(n. 19 august 1928, Ploiești, România – d. 15 februarie 2018, Bremen, Germania) a absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București în 1952. După o perioadă de asistență pe lângă scenografi cu renume, precum W. Siegfried și Toni Gheorghiu, face grafică și lucrează ca arhitect la Institutul Proiect București.

În 1956 devine membru al Uniunii Arhitecților și al Fondului Plastic. În 1957 este angajat de Toma Caragiu, fostul său coleg de la Liceul Sfinții Petru și Pavel, la Teatrul de Stat din Ploiești și obține, chiar la prima lui scenografie, Premiul Tineretului.

În 1962 câștigă prin concurs postul de prim-pictor scenograf la Teatrul Tineretului din Capitală. La ambele teatre lucrează cu regizori importanți, care îi influențează evoluția în domeniul teatral. Tot în 1962 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici și participă la expoziția de scenografie organizată de UNESCO la Paris cu schițe de decor pentru Hamlet și obține o mențiune.



Cărți publicate

Publică, în 2002, volumul „Lavandă și usturoi sau murmurul caselor” (Curtea Veche, București), o carte-obiect „dedicată Bucureștiului dintotdeauna“. În 2006 apare romanul „Pioneze și hârtie albastră” (Humanitas, București), o frescă a anilor din interbelic până la instaurarea dictaturii comuniste. Ambele cărți s-au bucurat de o bună primire a criticii.

Între 2007 și 2009 predă scenografia, ca profesor invitat, la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”” arată un comunicat MMB.

