Victor Negrescu: România, în viitorul ciclu financiar,  va primi mai puțini bani decât în actualul ciclul

Comisia Europeană lucrează în prezent la propunerea de buget european pe termen lung pentru următorul ciclu financiar, 2028-2034, care urmează să fie prezentat public săptămâna viitoare.



Victor Negrescu, care este vicepreședinte al Parlamentului European, s-a declarat 'foarte îngrijorat' de ceea ce va propune Comisia Europeană.



'Dacă informațiile care au apărut în spațiul public se vor confirma, și din discuțiile purtate, acest lucru va afecta direct inclusiv România. România va primi mai puțini bani decât în actualul ciclul financiar multianual', a afirmat eurodeputatul într-un briefing pentru jurnaliști români.



'Există riscul ca fondurile de coeziune să scadă dramatic, există riscul ca fondurile pentru dezvoltare rurală să fie comasate cu fondul de competitivitate, ori România are nevoie de aceste resurse pentru comunitățile mici (...)', a spus Negrescu.



El a precizat că grupul S&D din Parlament European i-a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene prin care îi solicită trei măsuri pe care Ursula von der Leyen să le anunțe cel mai târziu în cadrul discursului ei privind starea Uniunii, care va fi susținut în septembrie în plenul PE.



În primul rând este vorba despre 'protejarea politicii de coeziune, așa cum este ea astăzi, și a Fondului social european, care riscă să dispară sau cel puțin să fie tăiat, fond gestionat de comisarul român (Roxana Mînzatu - n.r.)'.



El a mai precizat că social-democrații își doresc și protejarea fondurilor care sunt alocate pentru educație și 'menținerea programului Erasmus așa cum este el astăzi', program aflat tot în aria de competență a Roxanei Mînzatu.



'Noi am mai cerut ca fondurile pentru tranziția digitală și tranziția justă să fie menținute. România beneficiază de un fond important pentru tranziție justă și credem că trebuie să existe mecanisme pentru corectarea inegalităților în ceea ce înseamnă aceste tranziții, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Acestea sunt revendicările pe care pe care noi le-am menționat foarte clar și de care aș zice că astăzi condiționăm votul nostru privind viitorul buget european', a explicat Negrescu, referindu-se la grupul S&D din care face parte.



El a făcut și un apel către președintele României, premier și miniștrii responsabili de negocierea bugetului multianual din partea României 'să elaboreze o strategie coerentă în această privință'.



'Am spus lucrurile acestea și în consultările care au avut loc deja loc cu președintele României (Nicușor Dan) - să avem o strategie coerentă, să creăm niște alianțe, niște coaliții, în această privință și să punem pe lista de solicitări inclusiv extinderea Planului de Redresare și Reziliență, pentru că e o ocazie bună să o obținem, în contextul în care este probabilă tăierea fondurilor europene', a mai declarat Negrescu, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News