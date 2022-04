Veteran american către Occident: Dați-ne dra#ului niște arme/ video

James Vasquez a ridicat o armă îmbunătățită de el, în cadrul clipului, și a declarat: ”acesta este un adevărat apel pentru ajutor”. Îmbunătățirile pentru AK-47 au fost cumpărate chiar de el, constând într-un sistem optic și un amortizor.

El a detaliat ce i s-a pus la dispoziție de către Armata Ucrainei, implicând faptul că aceștia dispun de armament nepotrivit pentru tipul de război pe care îl conduce Kremlinul.

Totodată, el a declarat că nu a văzut încă armele venite de la americani. Mesajul a fost încheiat prin rugamintea ca occidentalii să trimită măcar saci pentru cadavre, dacă nu se pun de acord pentru suplimentarea armelor.

Apelul lui Vasquez a primit un disclaimer pe Twitter pentru limbajul licențios folosit.

Give us some fucking weapons please. We will not win with trash weapons . We need m-16’s M-4’s , ACOG’s , red dots, ammunition, ammunition, ammunition, javelins, fucking old AT-4s I know are probably in some storage unit. Frag grenades, and if not… may as well bring Body bags pic.twitter.com/Zy4ujI4oX3