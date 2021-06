Vedetele mutilate de medicii FALȘI din capitală, audiate. Bianca Drăgușanu, printre persoanele chemate

Vedetele care au apelat la intervenții estetice și au fost operate de medici fără drept de practică sunt audiate după ce au fost supuse unor proceduri estetice de către persoane care nu erau specializate pe astfel de intervenții, transmite Realitatea Plus. Printre ele, astăzi a fost citată inclusiv Bianca Drăgușanu, spun surse judiciare.

Reamintim că medicii falși au fost percheziționați pe 10 iunie. 45 de descinderi simultane au avut loc la o rețea medicală care ar fi operat ilegal sute de persoane. Unele dintre ele au fost mutilate pe viață în timpul procedurilor. În această clinică ar fi fost operate și zeci de vedete din România, printre care Loredana Chivu și Anamaria Prodan, Simona Trașcă, dar și Mihai Mitoșeru. Simona Traşcă a povestit că recent a suferit o lipoaspiraţie a bărbiei.

“Am simţit dureri foarte mari, îţi dai seama, mai ales în timpul operaţiei. La un moment dat aici uitase să îmi pună anestezie şi m-a tăiat pe viu şi i-am zis, adică era conştientă. Am fost la ei acum, nu am reuşit decât să mă cert cu doctorul respectiv, m-au consultat încă două doctorițe acolo, au zis că într-adevăr am dreptate şi aia e rămâi cu dreptatea în mână şi la revedere! A fost traumatizant.”, a spus Simona Trașcă la PRO TV, în urmă cu câteva zile.

Loredana Chivu: Am fost la un pas să mor

Și Loredana Chivu a făcut mărturii după ce a suferit mai multe intervenții estetice în urma cărora ar fi putut să își piardă viața.

”Eu l-am dat în judecată pe patronul clinicii, este un proces civil. Eu am suferit multiple operații. Mi-am pus aqua peeling, o operație non-invazivă, așa spune esteticianul și în urma acelei intervenții am suferit mai multe infecții și mai multe operații. Am fost la un pas de moarte și am hotărât să îl dau în judecată. Prima operație a fost făcută într-un birou. Am suferit enorm de mult, am fost la un pas de moarte, am fost internată de mai multe ori în spital. Am fost amăgită în primă fază când a fost declanșată această infecție cu aqua peeling, care se contaminează și nu sunt singura persoană care a suferit această neplăcere.", a spus Loredana Chivu. Declarația ei completă o poți citi AICI.

