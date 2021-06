Medici FALȘI în Capitală. Mărturiile vedetelor operate. Simona Trașcă: "Uitase să îmi pună anestezie şi m-a tăiat pe viu". Ce spune Drăgușanu

Procurorii Parchetului General au făcut percheziții ieri la o clinică din Capitală, suspectată de evaziune fiscală, spălare de bani, vătămare corporală, fals intelectual şi exercitarea fără drept a unei profesii. Vedetele au povestit despre experiența lor cu clinica de înfrumusețare în care ar fi activat medici falși. În această clinică ar fi fost operate zeci de vedete din România, printre care Loredana Chivu și Anamaria Prodan, Simona Trașcă, dar și Mihai Mitoșeru. Simona Traşcă a povestit că recent a suferit o lipoaspiraţie a bărbiei.

“Am simţit dureri foarte mari, îţi dai seama, mai ales în timpul operaţiei. La un moment dat aici uitase să îmi pună anestezie şi m-a tăiat pe viu şi i-am zis, adică era conştientă. Am fost la ei acum, nu am reuşit decât să mă cert cu doctorul respectiv, m-au consultat încă două doctorițe acolo, au zis că într-adevăr am dreptate şi aia e rămâi cu dreptatea în mână şi la revedere! A fost traumatizant.”, a spus Simona Trașcă la PRO TV.

Bianca Drăgușanu, reacție

Cel puţin 3 medici au intrat în atenţia anchetatorilor, care susţin că angajaţii clinicii făceau un adevărat turneu naţional. Astfel, au ajuns să colaboreze cu clinici din 24 de judeţe. Cei de la clinica s-ar folosi de imaginea unor persoane cunoscute ca să atragă doritori. În cazul Biancăi Drăgusanu, acest lucru s-ar fi întâmplat fără acordul ei.

Bianca Drăgușanu: “Eu nu am avut niciodată vreo intervenţie la această clinică, am fost rugată acum câțiva ani de o bună prietenă de-ale mele, fostă iubită a patronului, să fac două postări, să-mi fac două poze în incinta unui spaţiu al acestei clinici. Mi se pare la fel de ilegal să profite de imaginea şi să îşi promoveze serviciile care nu ştiu ce calitate au şi cum sunt pe numele meu.”, a spus Bianca Drăgușanu.

Până acum 7 persoane au fost conduse la audieri la sediul IGPR. Reprezentanții clinicii au refuzat să comenteze acuzațiile atunci când au fost contactați de presă.

