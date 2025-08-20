Data publicării:

Vânzarea E.ON către ungurii de la MVM, oprită de Guvern. Cazul ajunge pe masa CSAT

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Economie
Gaz - Foto: Freepik @wirestock
Achiziția E.ON din România de către compania MVM este pusă pe pauză de Guvern. Motivele invocate sunt de securitate. 

”Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) informează publicul că operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022.

Investitorul a fost notificat asupra declanșării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României.

Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate.

Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparține CSAT. În temeiul art. 9 alin. (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe își reafirmă și în acest context angajamentul de a acționa cu profesionalism, imparțialitate și rigoare, în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale ale statului român, pentru protejarea securității naționale a României” arată un comunicat al Cancelariei Guvernului. 

Încă din decembrie, MVM anunța un acord cu nemții de la E.ON pentru preluarea diviziei din România. Tranzacția, care implică peste 3,4 milioane de clienți, are nevoie de acordul statului român. Avizul CSAT este obligatoriu și trebuie să fie emis în 90 de zile de la sesizare. Ministerul Energiei a fost cel care a sesizat CEISD. Printre problemele ridicate se numără relațiile comerciale ale companiei din Ungaria cu companii rusești, aflate sub sancțiuni internaționale, precum Gazprom sau Rosatom. Ministerul vorbea despre un control din umbră al companiei și nu numai. 

