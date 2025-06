Vance, moment de panică și râsete în Biroul Oval cu Trump: Președintele a apăsat butonul roșu și a spus 'nuclear'. Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite, a rememorat recent un episod amuzant petrecut în Biroul Oval, în primele luni ale noului mandat Trump. În timpul unei conversații tensionate cu un lider străin, Donald Trump a făcut un gest neașteptat care l-a lăsat pe Vance într-un mare șoc.

Relatând scena în fața unei audiențe, Vance a povestit cum Trump, nemulțumit de direcția discuției, a întrerupt brusc apelul și a apăsat un misterios buton roșu de pe biroul prezidențial. „Vorbea cu un lider străin, iar președintele se uită la mine, îl pune pe liderul străin pe 'mut' și spune că nu merge prea bine (nr. conversația) și apasă butonul roșu”, a relatat vicepreședintele.

Reacția sa a fost pe măsură: „Ochii mei devin foarte mari și spun, domnule președinte, ce tocmai s-a întâmplat? Și el se uită la mine și spune: 'nuclear'. Nuclear”.

Suspansul a fost spulberat însă în câteva clipe, când în birou a intrat un angajat aducându-i lui Trump o cola dietetică. „Nu a fost nuclear, este doar butonul meu pentru cola dietetică”, a explicat acesta răzând.

Întâmplarea, deși comică, a fost prezentată de JD Vance în fața unui public numeros ca un exemplu al felului în care liderul american reușește să păstreze umorul chiar și în contexte tensionate. „Acesta este genul de om pe care îl avem ca președinte, cineva care își poate face treaba și totuși să-și păstreze simțul umorului”, a concluzionat Vance.

