A murit Emeric Ienei: Val de reacții pentru ”nea Imi”: Nu m-a învățat doar fotbal, m-a învățat să cresc

Fostul internaţional Gheorghe Popescu a spus despre Emeric Ienei că a fost un om care a inspirat generaţii întregi de fotbalişti.

Rămas bun, Nea Imi!

Cea mai tristă veste... antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la naţională nu mai este printre noi. E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Ienei şi cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc. A fost un om care a inspirat generaţii întregi de jucători care au făcut mari performanţe, iar moştenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!, se arată în mesajul fostului căpitan al echipei naţionale, postat pe o rețea socială.

Ce mesaj a transmis Gheorghe Hagi și Gabriel Balint

”Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a scris fostul internațional Gheorghe Hagi, pe o rețea socială.

Fostul fotbalist Gabi Balint, câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, a spus, miercuri, că Emeric Ienei, l-a învăţat nu doar fotbal, ci să fie om înainte de a fi jucător.

"Nea Imi nu m-a învăţat doar fotbal. M-a învăţat să cresc. Să am răbdare. Să fiu om înainte de a fi jucător. Să cred în mine şi în echipa mea. Să privesc în faţă în momentele grele. Am avut norocul să îi fiu elev - la Steaua, la echipa naţională şi în viaţă. Zâmbetul lui calm, felul lui blând de a vorbi, liniştea cu care ştia să pună ordine în furtună toate acestea au fost pentru mine sprijin, direcţie şi lumină. Am câştigat împreună Cupa Campionilor Europeni. Un vis pentru o ţară întreagă. Dar dincolo de trofee, ceea ce rămâne în suflet este omul", a scris fostul atacant pe o rețea socială.

"Nea Imi, vă mulţumesc pentru tot ce mi-aţi dăruit. Pentru încredere. Pentru curaj. Pentru linişte. Pentru zâmbet. Dumnezeu să vă odihnească în pace! Eu o să vă port în suflet. Mereu", a punctat Gabi Balint.

Emeric Ienei, omagiat de cluburile de fotbal

"DECES

Drum lin, nea Imi!

Emerich Jenei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viață, la vârsta de 88 de ani. Vorbim de cel mai valoros antrenor român din toate timpurile. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi.



Ca fotbalist al Stelei (1957-1969) a cucerit de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României. Apoi, a trecut pe banca tehnică secund, iar principal din 1975. În 1986 a câștigat, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, punând campioana României pe harta marilor cluburi ale lumii. Tot cu Steaua, a mai obținut șase titluri de campion și patru Cupe ale României.



Între 1986 și 1990, iar apoi în 2000, a fost antrenorul echipei naționale de fotbal a României, cu care a participat la Mondialul din Italia 1990 și Euro 2000.



Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare și o inimă tot mai slăbită, uneori pierzîndu-se printre amintiri, a trăit discret și liniștit în ultimii ani, la Oradea, oraș

ul pe care îl iubea atât de mult. A fost căsătorit cu fosta scrimeră Ileana Gyulai-Jenei (1946 - 2021).

Jenei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund. ”Am avut aproape întotdeauna fotbaliști formidabili la dispoziție. Și, poate, am avut și eu ceva fler, ceva inspirație... Voi ați văzut antrenori mari cu jucători slabi? În special la Steaua și la națională, am lucrat cu oameni de calitate. Și pe gazon, și în afara lui. Fără acești oameni extraordinari, probabil că aș fi rămas un anonim!”, spunea nea Imi. Un lord al fotbalului.



A plecat să antreneze acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita și îi vom cinsti memoria, așa cum se cuvine. Drum lin, nea Imi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a transmis Steaua București, pe o rețea socială.

Mesajele transmise de Dinamo și Rapid la moartea lui Emeric Ienei

Și Dinamo Bucureşti a transmis următorul mesaj: "Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a celui care a fost Emeric Ienei. Pe această cale, clubul Dinamo București transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi. Respectul și eleganța cu care a slujit fotbalul vor rămâne mereu un exemplu pentru toate generațiile. Odihnească-se în pace".

"FC Rapid își exprimă regretul profund la aflarea veștii trecerii la cele veșnice a lui Emeric Ienei, un reper al fotbalului românesc și un model de profesionalism, echilibru și demnitate. Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au prețuit și l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace", a transmis și Rapid București.

“Legendarul Emeric Ienei s-a stins din viaţă la 88 de ani.

Câştigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, ca antrenor al Stelei, marele Ienei a lucrat şi la Târgovişte, cu doar 4 sezoane înaintea celei mai mari performanţe obţinute de România la nivel de club.

Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris clubul Chindia Târgoviște, pe o rețea socială.

"Minunea de la Sevilla" nu ar fi fost posibilă fără Emeric Ienei

Fostul fotbalist Ştefan Iovan a declarat, miercuri, pentru Agerpres, că echipa Steaua nu reuşea câştigarea Cupei Campionilor Europeni din anul 1986, pe care el o numeşte "minunea de la Sevilla", fără antrenorul Emeric Ienei.

"Din păcate, pleacă astăzi dintre noi Emeric Ienei, unul dintre cei mai importanţi oameni ai fotbalului românesc. Este o mare pierdere pentru noi toţi. Mi-a fost antrenor şi nu pot să uit niciodată vorbele, sfaturile şi grija lui. Din punctul meu de vedere, fără Ienei nu cred că se întâmpla minunea de la Sevilla şi celelalte performanţe din acea perioadă. A fost unul dintre cei mai importanţi oameni ai Stelei şi ai fotbalului românesc", a afirmat căpitanul formaţiei roş-albastre în finala cu FC Barcelona din 1986.

"El, împreună cu noi, jucătorii, a reuşit să ridice ştacheta extraordinar de sus. Fotbalul românesc a urcat pe cea mai de sus treaptă şi a dovedit că se poate bate cu forţele lumii. De aceea am spus mereu că Emeric Ienei merită să fie apreciat şi pus alături de cei care au contribuit decisiv la performanţele fotbalului românesc de-a lungul istoriei", a mai spus Ştefan Iovan.

Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, a murit, miercuri, la vârsta de 88 de ani.