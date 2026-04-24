DCNews Stiri Val de concedieri la Meta și Microsoft pe fondul investițiilor masive în AI
Data publicării: 09:44 24 Apr 2026

Val de concedieri la Meta și Microsoft pe fondul investițiilor masive în AI
Autor: Tiberiu Vasile

Val de concedieri la Meta și Microsoft pe fondul investițiilor masive în AI sursa foto: pexels-cottonbro- / inteligența artificială și omul

Două dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA, Meta și Microsoft, au anunțat reduceri de personal și măsuri de restructurare, în contextul accelerării investițiilor în inteligență artificială.

Două dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA, Meta Platforms şi Microsoft, au anunţat joi reduceri de personal şi măsuri de restructurare, pe fondul ajustării operaţiunilor, în urma majorării investiţiilor în AI (inteligenţă artificială), transmit agenţia turcă de presă Anadolu şi Xinhua.

Meta ar urma să concedieze 10% din forţa sa de muncă

Meta ar urma să concedieze 10% din forţa sa de muncă, sau aproximativ 8.000 de angajaţi, şi de asemenea va renunţa la aproximativ 6.000 de posturi vacante.

Într-un memoriu către angajaţi compania a precizat că reducerile de personal vor avea loc în 20 mai, în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi compensării investiţiilor în AI, inclusiv modele lingvistice mari (Large Language Models - LLM).

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, accelerează parteneriatele şi cheltuielile cu infrastructura AI, compania anunţând cheltuieli record de capital în acest an, între 115 şi 135 miliarde de dolari.

Meta a informat că angajaţii afectaţi vor primi plăţi compensatorii şi servicii de sprijin. La 31 decembrie 2025, Meta avea pe plan global 78.865 de angajaţi.

Microsoft a anunţat că va implementa o schemă de plecări voluntare

Separat, Microsoft a anunţat că va implementa o schemă de plecări voluntare care vizează până la 7% din forţa sa de muncă din SUA.

Programul este dedicat angajaţilor şi cadrelor de conducere. Decizia face parte din eforturile de adaptare la schimbările determinate de AI şi de ajustare a sistemului intern de compensaţii, a precizat compania.

Microsoft şi-a majorat investiţiile în centre de date pentru a sprijini serviciile AI, aşa cum au făcut şi alte mari companii de tehnologie.

La 30 iunie 2026, Microsoft avea pe plan global 228.000 de angajaţi cu normă întreagă, din care 125.000 în Statele Unite, conform Agerpres. 

