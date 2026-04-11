€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Unde este ascuns Gânditorul? MNIR, răspuns la întrebarea unui internaut după recuperarea Coifului de la Coţofeneşti
Data actualizării: 18:05 11 Apr 2026 | Data publicării: 18:04 11 Apr 2026

EXCLUSIV Unde este ascuns Gânditorul? MNIR, răspuns la întrebarea unui internaut după recuperarea Coifului de la Coţofeneşti
Autor: Florin Răvdan

Ganditorul Sursa: Agerpres

După recuperarea de către autorităţile olandeze ale Coifului de la Coţofeneşti şi brăţărilor dacice, reţelele sociale au izbucnit într-o frenezie de întrebări.

Una dintre acestea a fost adresată pe pagina de Facebook a Muzeului Naţional de istorie şi a sunat aşa: "Unde ascundeţi Gânditorul?". Mihaela Simion, director adjunct MNIR, a răspuns, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate DC News, acestei întrebări. 

"Coiful de la Coţofeneşti şi brăţările dacice erau piese celebre şi înainte de acest eveniment. Ce ne-am dori noi foarte mult este ca oamenii de bună credinţă să vină să le vadă, să vină să le vadă nu doar când sunt în pericol. 

Unul dintre comentariile oarecum hilare de pe pagina noastră de Facebook în momentul în care am anunţat vestea cea bună a fost şi foarte greu de înţeles. "Unde este Gânditorul?". Este la Muzeul Naţional de Istorie a României, stă foarte bine în vitrină, este expus. 

Deci am dori ca oamenii întâi să vină. Noi suntem foarte deschişi, spunem toate poveştile legate de aceste piese", a explicat directorul adjunct al MNIR.

Piesele de la MNIR nu sunt "copii, replici sau falsuri"

Mihaela Simion i-a liniştit şi pe cei care cred că în vitrinele MNIR se află replici ale artefactelor sau falsuri.  

Şi vreau să precizez, pentru a risipi pe cât se poate tot felul de ţesături ale conspiraţiilor: nu se pune problema ca piesele pe care le vor vedea în vitrină să fie falsuri, copii sau replici. Fiecare artefact pe care îl avem în administrare are în spate un dosar de investigaţii extrem de complex. Toate piesele noastre sunt investigate până la nivel atomic. Sigur că vom face şi vom aplica asupra acestor piese încă un set de analize pentru a compara datele", a declarat Mihaela Simion pentru DC NEWS. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 31 minute
De ce ciocnim ouăle de Paști. Ce semnifică, de fapt, acest obicei
Publicat acum 55 minute
Unde este ascuns Gânditorul? MNIR, răspuns la întrebarea unui internaut după recuperarea Coifului de la Coţofeneşti
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Donald Trump anunţă că SUA "curăţă" strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Corina Munteanu şi Isabela Vasile, la Mi-Th Influencer
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Femeie în vârstă, tâlhărită în plină stradă. Doi tineri au fost reţinuţi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 18 minute
Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Publicat acum 10 ore si 48 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Iranul se confruntă cu o problemă neașteptată în Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 12 ore si 32 minute
BANCUL ZILEI: Rușinea la medic
Publicat acum 12 ore si 29 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close