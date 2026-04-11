Unde este ascuns Gânditorul? MNIR, răspuns la întrebarea unui internaut după recuperarea Coifului de la Coţofeneşti

Una dintre acestea a fost adresată pe pagina de Facebook a Muzeului Naţional de istorie şi a sunat aşa: "Unde ascundeţi Gânditorul?". Mihaela Simion, director adjunct MNIR, a răspuns, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate DC News, acestei întrebări.

"Coiful de la Coţofeneşti şi brăţările dacice erau piese celebre şi înainte de acest eveniment. Ce ne-am dori noi foarte mult este ca oamenii de bună credinţă să vină să le vadă, să vină să le vadă nu doar când sunt în pericol.

Unul dintre comentariile oarecum hilare de pe pagina noastră de Facebook în momentul în care am anunţat vestea cea bună a fost şi foarte greu de înţeles. "Unde este Gânditorul?". Este la Muzeul Naţional de Istorie a României, stă foarte bine în vitrină, este expus.

Deci am dori ca oamenii întâi să vină. Noi suntem foarte deschişi, spunem toate poveştile legate de aceste piese", a explicat directorul adjunct al MNIR.

Piesele de la MNIR nu sunt "copii, replici sau falsuri"

Mihaela Simion i-a liniştit şi pe cei care cred că în vitrinele MNIR se află replici ale artefactelor sau falsuri.

Şi vreau să precizez, pentru a risipi pe cât se poate tot felul de ţesături ale conspiraţiilor: nu se pune problema ca piesele pe care le vor vedea în vitrină să fie falsuri, copii sau replici. Fiecare artefact pe care îl avem în administrare are în spate un dosar de investigaţii extrem de complex. Toate piesele noastre sunt investigate până la nivel atomic. Sigur că vom face şi vom aplica asupra acestor piese încă un set de analize pentru a compara datele", a declarat Mihaela Simion pentru DC NEWS.