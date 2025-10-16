Un preot și-a făcut cont pe OnlyFans ca să deschidă cafenea. Spune că l-a inspirat Iisus

Un preot catolic din Polonia, Rafał Główczyński – cunoscut pe internet drept „preotul din cartier” – a stârnit valuri de comentarii în mediul online după ce și-a făcut cont pe platforma OnlyFans. Scopul său, spune el, nu are nicio legătură cu conținutul pentru adulți cu care este asociat site-ul, ci cu strângerea de fonduri pentru un proiect neobișnuit: o cafenea cu tematică creștină, deschisă în centrul Varșoviei, chiar în locul unei foste agenții de escorte, scrie tvp.info.

„În Occident există un trend prin care bisericile abandonate sunt transformate în cluburi de noapte. Eu vreau să inversăm acest trend. În locul unde altădată funcționa o agenție erotică, vom deschide o cafenea evanghelică”, a spus preotul.

Cafenea fără prețuri și fără alcool

Noul local, deschis recent, urmează modelul primei cafenele lansate de preot în 2024 – „Cyrk Motyli” („Circul fluturilor”). Acolo, meniul nu are prețuri fixe, iar clienții plătesc cât pot sau cât doresc.

În noul spațiu, regulile vor fi aceleași: fără alcool, fără prețuri fixe. Fiecare zi va avea o tematică specială – de la dansuri pentru seniori și seri de filme până la discuții despre credință sau concerte fără alcool. Lunea va fi „Ziua zâmbetului”, dedicată familiilor cu copii cu dizabilități, când singura „monedă” acceptată va fi... un zâmbet.

De ce OnlyFans?

Pentru a putea acoperi chiria ridicată din centrul capitalei, preotul spune că a decis să își facă un cont pe OnlyFans, platformă cunoscută mai ales pentru conținutul pentru adulți. El a explicat că decizia este intenționată și simbolică:

„Știu că vor apărea întrebări de ce nu am ales Patronite sau altă platformă de donații. Pe OnlyFans nu a mai fost niciun preot până acum. Vreau să duc lumina Evangheliei și în locuri care nu sunt asociate cu Biserica”, a spus el.

Preotul afirmă că se inspiră din exemplul lui Iisus, care „mergea printre vameși, păcătoși și femei desfrânate”:

„Vreau și eu să merg în astfel de locuri și să vorbesc despre Dumnezeu acolo unde El pare cel mai puțin prezent”.