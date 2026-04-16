Un oraș din România devine hub pentru industria de apărare și investiții prin SAFE

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a declarat, joi, la finalul unei vizite efectuate în judeţul Alba, că, la Cugir, unde funcţionează două fabrici de armament, se va concretiza o investiţie prin Mecanismul SAFE, notează Agerpres.

"Mesajul pe care vreau să-l transmit, şi pentru care am prioritizat această vizită, este că facem în aceste zile, în aceste săptămâni tot ceea ce trebuie pentru ca la Cugir să se întâmple lucruri, să se întâmple investiţii", a afirmat, într-o conferinţă de presă, la Alba Iulia, ministrul Economiei.

Termene clare în SAFE

Irineu Darău a punctat că Mecanismul SAFE vine cu o oportunitate uriaşă, dar vine şi cu nişte termene foarte scurte.

"Până în 31 mai, trebuie semnate contractele de cooperare, care conţin şi toate condiţiile de localizare în România a producţiei, şi vom şti până la acel moment exact ce furnizori vor semna cu statul român acele contracte de achiziţii care să beneficieze de fondurile din Mecanismul SAFE", a spus ministrul.

Acesta a adăugat că la Cugir există "deja o industrie pe picioarele ei", există şi nişte probleme în aceste companii de stat, precizând că foarte importante vor fi investiţiile pe termen scurt.

"Au fost mai multe vizite din partea unor companii, şi e foarte bine, arată interesul pe care companiile private îl au să vină să investească în România şi eventual să partenerieze cu companiile de la Cugir. Încurajăm astfel de vizite. Câtă vreme nu e nicio problemă de securitate sau vreun dubiu, autorizăm întotdeauna de la Ministerului Economiei aceste vizite ale investitorilor privaţi şi îi sfătuim să discute direct cu consiliul de administraţie pentru a vedea care sunt oportunităţile concrete de investiţii. Bineînţeles, pe SAFE se va concretiza o investiţie. Repet, gradul de încredere la Cugir este maxim", a spus acesta.

Irineu Darău a afirmat că niciodată, în calitate de ministru, nu se va antepronunţa înainte de semnarea contractului.

"În primul rând, că dacă nu putem fi sută la sută siguri şi până nu se usucă cerneala şi nu se trece prin toate etapele de validare, inclusiv prin CSAT, Parlament, nu poţi să fi sută la sută sigur. În al doilea rând, bineînţeles că pe ce înseamnă condiţii concrete juridice, financiare şi de localizare a producţiei se va discuta şi negocia până în ultimul moment. Aşadar nu ne putem antepronunţa, dacă statul român vrea să aibă o putere de negociere mai mare", a spus acesta.

Ministrul a subliniat că intenţia privind SAFE este asigurarea că maximum de producţie care se poate face în România în patru ani şi jumătate se va concretiza.

"Un alt lucru pe care vom pune accent este legat de oameni. (...). Ne dorim ca această perioadă de implementare a SAFE să vină şi cu formarea profesională a unor oameni, ideal din ce în ce mai tineri, care să intre în industria de apărare şi să asigure pe termen lung o continuitate a producţiei, a competenţelor şi a forţei de muncă", a conchis ministrul, potrivit Agerpres.

