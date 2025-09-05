Un nou caz de tip City Insurance şi Euroins? COTAR avertizează asupra unui asigurator în pericol de faliment

”Datele sunt mai mult decât evidente. România nu-şi permite haosul pe care l-ar putea crea un nou faliment pe piaţa poliţelor de asigurare obligatorie RCA. ASF ascunde sub preş un nou caz de tip City Insurance şi Euroins - Grawe România. Piaţa RCA este din nou subminată de o schemă similară celor care au dus la falimentele răsunătoare City Insurance şi Euroins, de această dată având ca protagonist compania de asigurări Grawe România, cu complicitatea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF)”, se menţionează în comunicat.



Sursa citată susține că Grawe nu achită despăgubirile conform legii, iar ASF ar cunoaște situaţia, ca-n cazul Euroins şi City Insurance.



”Deşi primeşte mii de reclamaţii anual împotriva acestei companii, ASF mimează supravegherea şi sancţionează doar formal, cu amenzi simbolice de 10.000 de euro - sume ridicole raportate la dimensiunea afacerilor şi la prejudiciile produse consumatorilor”, susţin reprezentanţii COTAR.



Aceştia subliniază că 10.000 de euro pentru o companie de asigurări înseamnă echivalentul a doar cinci dosare de daună neachitate, două minute de vânzări RCA pentru Grawe sau salariul lunar al unui vicepreşedinte ASF.



”Guvernul României şi Parlamentul ar trebui să analizeze cu responsabilitate maximă activitatea vicepreşedintelui ASF Sorin Mititelu, cel care are în atribuţii verificarea sectorului de asigurări. Noi am atras atenţia, de nenumărate ori, asupra neregulilor din activitatea acestui vicepreşedinte ASF şi i-am cerut demiterea. Fiecare zi în care vicepreşedintele ASF Sorin Mititelu rămâne în funcţie, responsabil de piaţa asigurărilor, este un pericol pntru asiguraţii români şi pentru unităţile reparatoare care nu îşi primesc banii, dar şi pentru economia României, deoarece un nou faliment pe piaţa RCA va crea prejudicii grave, în contextul în care nici până asăzi nu s-a reuşit efectuarea plăţii despăgubirilor pentru asiguraţii City Insurance şi Euroins, prin Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA). În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecţie companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupţie instituţionalizată”, a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR, citat într-un comunicat de presă.



COTAR mai semnalează că, în pofida faptului că preţul poliţelor RCA a crescut cu aproximativ 25% după expirarea plafonării (1 iulie 2025), păgubiţii continuă să fie prejudiciaţi prin neplata despăgubirilor şi, deşi Instanţele dau dreptate reclamanţilor, ASF refuză să impună un plan de măsuri real companiei Grawe.



Reprezentanţii COTAR consideră că Grawe "bifează deja" toţi indicatorii de risc, precum volum uriaş de reclamaţii, pierderi repetate în instanţă, refuzul de a plăti daune conform legii sau lipsă de capitalizare şi transfer de fonduri în afara ţării.

