Un luptător britanic, aflat la Mariupol, și-a anunțat familia că se va preda rușilor

Aidin Aslin, care este din Newark, a luptat în Ucraina de când s-a mutat acolo în 2018. În prezent, el este pușcaș marin în armata ucraineană. În ultimele săptămâni, unitatea lui Aiden a apărat orașul asediat Mariupol, care a fost puternic bombardat de forțele rusești.

Mama sa, Ang Wood, a declarat pentru BBC că fiul ei i-a spus că nu au avut de ales decât să se predea. „M-a sunat și mi-a spus că nu mai au arme pentru a lupta. Îmi iubesc fiul. El este eroul meu. Au dus o luptă infernală. Dar el părea să fie bine. Boris [Johnson] trebuie să îl doboare pe Putin", a spus Wood, potrivit Mediafax.

Nu pot ieşi. Nu pot riposta

Brennan Philips, unul dintre prietenii lui Aiden, spune că a vorbit cu el la telefon și i s-a spus că unitatea a rămas fără mâncare, muniție și provizii, ceea ce nu le-a lăsat militarilor altă opțiune decât să se predea. „Ei nu pot ieși. Nu pot riposta. Așa că nu au avut de ales. Sunt sigur că, dacă ar mai fi avut un glonț, ar fi tras", a declarat Philips. La începutul războiului, Rusia a promis că va urmări penal voluntarii străini prinși luptând pentru Ucraina.

Căderea Mariupolului, iminentă

France 24 relatează că ultimii soldați ucraineni fortificați în subsolurile zonei industriale din Mariupol sunt prinși în capcană. CNN menționează, la rândul său, confesiunea unui soldat ucrainean, care confirmă deznodământul inevitabil, afirmând că el și camarazii săi vor lupta până la capăt. "Nu ne-am abandonat pozițiile. Am păstrat fiecare centimetru din acest oraș cât de bine am putut. Dar realitatea este că orașul este sub asediu, prins în încercuire. Nu a existat nicio aprovizionare cu muniție sau hrană. Am rezistat până la capăt. Suntem recunoscători fiecărui ucrainean care a crezut și continuă să creadă în membrii infanteriei marine. Nu ne-am părăsit pozițiile și ne-am păstrat credința", a transmis el, într-un mesaj video. Primarul din Mariupol anunța, recent, 10.000 de locuitori morți în urma asediului rus.

