Un comisar european cere accelerarea integrării Ucrainei în UE: E momentul să începem negocierile

Aderarea la UE a Ucrainei trebuie grăbită pentru că apartenenţa la blocul comunitar este cea mai bună garanţie de securitate pentru ţara puternic afectată după trei ani şi jumătate de război, au afirmat reprezentanţii Comisiei Europene, ai Parlamentului European şi ai preşedinţiei daneze a Consiliului UE în cadrul unei dezbateri din plenul PE, la Strasbourg, potrivit Agerpres.

Dezbaterea "Nevoia de sprijnit unit pentru Ucraina şi de o pace justă şi durabilă încheiată în termenii Ucrainei, cu europenii, şi fără a se preda condiţiilor lui Vladimir Putin înainte de summitul prevăzut la Budapesta" a fost introdusă luni seară de urgenţă pe ordinea de zi a celei de a doua sesiuni din octombrie, iar ulterior s-a luat decizia de a fi menţinută, deşi organizarea summitului de la Budapesta este sub semnul întrebării.

Ministrul afacerilor europene din Danemarca, Marie Bjerre, a spus că UE salută eforturile de a se ajunge la o pace justă, deşi "nu avem indicii că Putin îşi doreşte pacea".

Ea a subliniat că "fără Ucraina nu există negocieri pentru pace" şi că "trebuie să continuăm să facem presiuni mai mari asupra Rusiei", mesaj repetat de multe ori în timpul dezbaterii, în contextul în care UE se pregăteşte să adopte al 19-lea pachet de sancţiuni.

Marie Bjerre a spus că pacea în Ucraina "trebuie să înceapă cu un acord de încetare a focului deplin" şi a reamintit că "procesul de aderare rămâne cea mai importantă garanţie de securitate pe care Europa o poate asigura Ucrainei".

Comisarul european Jessika Roswall, titulara portofoliului pentru mediu, rezilienţa în materie de apă şi o economie circulară competitivă, a subliniat şi ea că "acest război nu e doar despre integritatea Ucrainei, ci şi despre securitatea europeană".

Reprezentanta Comisiei a transmis şi ea că UE "sprijină eforturile (preşedintelui SUA) Donald Trump de a pune capăt acestui război, dar să fie clar: Putin va negocia numai când va şti că pierde războiul".

Ea a reamintit că UE susţine eforturile Ucrainei de a se apropia de blocul comunitar şi că "suntem cel mai mare donator, cel mai important investitor privat şi cel mai mare partener de securitate al Ucrainei".

"Trebuie să accelerăm procesul de aderare al Ucrainei la UE. Ucraina a realizat progrese foarte importante într-o perioadă dificilă. Este momentul să începem negocierile la primul cluster", a subliniat ea, fără a preciza dacă există vreo perspectivă de a depăşi veto-ul Ungariei faţă de o decizie a Consiliului în acest sens.

Eurodeputatul ungar Csaba Domotor, din grupul Patrioţi pentru Europa, a fost foarte critic la adresa ipocriziei liderilor UE.

"De ce avem această dezbatere? Pentru că Putin şi Trump urmau să aibă această întâlnire la Budapesta, la care liderii europeni nu erau invitaţi", a afirmat el.

"Se afirmă tot timpul că pacea este cea mai mare realizare a UE, dar vorbim tot timpul despre război", a mai spus el.

Eurodeputata Nathalie Loiseau, din grupul Renew, a spus că Donald Trump "merită un premiu Nobel, însă cel pentru nestatornicie".

"Dar faptul că aşteptăm ca Trump să ia deciziile este o greşeală, trebuie să acţionăm noi. Să exercităm presiuni asupra Moscovei şi să nu mai importăm gaze ruseşti. Locul lui Putin este la Haga, nu la Budapesta", a spus ea în plenul PE.