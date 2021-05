Un bărbat din Argeș și-a UCIS soția și copilul în curtea BISERICII. A încercat să se sinucidă. Andreica: Statul, vinovat

Duminică, IPJ Argeș a fost sesizat cu privire la faptul că, în timp ce se afla în curtea unei biserici, din comuna Mihăiești, satul Drăghici, un bărbat și-a agresat soția și fiul în vârstă de 15 ani. El le-ar fi aplicat mai lovituri de cuțit, în urma cărora ambele victime au decedat. Crima ar fi avut loc chiar în curtea unei biserici, transmite Realitatea Plus. Fiul adolescent a fost ucis chiar la ușa bisericii, pe trepte. Femeia a reușit să fugă până în curtea bisericii, dar a căzut și a murit într-o baltă de sânge.

Ulterior, agresorul a încercat să se sinucidă, însă a fost imobilizat de către polițiști, conform unor surse. Se fac cercetări la fața locului. Făptașul se află în custodia oamenilor legii. El bar avea o rană superficială, provocată atunci când martorii au încercat să îl imobilizeze, potrivit Antena 3.

Violența domestică, în creștere

Liderul Sindicatului EUROPOL, Cosmin Andreica a reacționat în privința acestui caz șocant. El susține că astfel crime odioase sunt tot mai dese în România, iar în ultimii ani se observă o creștere dramatică a violenței domestice.

"Vorbim de un caz șocant. Violența domestică necesită mult mai multă atenție. Bărbatul va fi acuzat de omor calificat. E interesat de văzut și istoricul acestei familiei și cum au fost rezolvate conflictele anterioare. Se observă o creștere a violenței domestice. Așa cum am spus, este o creștere de la an la an și asta și din cauza faptului că trebuie să punem în funcțiune legislația pe care Parlamentul a votat-o în urmă cu aproximativ 3 ani de zile, în sensul că există tot mai multe mijloace juridice pentru protejarea acestor victime. Din păcate acea lege pentru violența domestică în continuare nu este aplicată în totalitate. Nu avem acele brățări pentru agresori, nu avem centre pentru victime și centre pentru agresori, însă se fac pași mărunți în această direcție. Ar fi bine ca acești pași să fie urgentați pentru că iată, este vorba despre viața unor persoane și e clar că sub o formă sau alta această răspundere și vinovăție aparține într-un fel și autorităților statului.", a declarat Cosmin Andreica, la Realitatea Plus.

