Un bărbat din București a fost reținut după ce a furat 8.000 de lei dintr-o biserică

Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi furat circa 8.000 de lei din două cutii de donaţii amplasate în interiorul unui lăcaş de cult din Râmnicu Vâlcea.

"La data de 14 aprilie, Poliţia municipiului Râmnicu Vâlcea a fost sesizată, prin 112, de către reprezentantul unei unităţi de cult din municipiu, cu privire la faptul că o persoană de sex masculin ar fi sustras suma de aproximativ 8.000 de lei din două cutii de donaţii amplasate în interiorul lăcaşului de cult, prin forţarea acestora", se arată într-un comunicat al IPJ Vâlcea.

Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Bucureşti, care corespundea semnalmentelor autorului surprins în momentul comiterii faptei.

"Acesta a fost depistat, iar în urma controlului corporal şi al bagajelor pe care le avea asupra sa au fost identificate obiecte susceptibile a fi fost utilizate la comiterea infracţiunii", arată sursa citată.

VEZI ȘI: Ancheta a scos la iveală cauza incendiului din blocul social din Constanța: De la ce a pornit

Bărbatul este bănuit și de alte infracțiuni de furt

Din probatoriul administrat până în prezent, s-a stabilit că bărbatul este bănuit şi de comiterea unei alte infracţiuni de furt, săvârşită pe 7 aprilie, la un alt lăcaş de cult din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Faţă de persoana în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Vâlcea.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun, potrivit Agerpres.