Un bărbat de 41 de ani a fost găsit mort în mașină. Anunțul Poliției

Un bărbat de 41 de ani a fost găsit decedat în autoturismul personal, luni, la ieşirea din localitatea Dumbrava.

Poliţiştii secţiei 10 Rurale Făget au observat un autoturism parcat pe DN68A, la ieşire din localitatea Dumbrava spre Lugoj, în care se afla un bărbat de 41 de ani care nu prezenta semne vitale, potrivit Poliţiei Timiş.

La faţa locului au fost solicitate echipajele medicale de specialitate, care au efectuat manevrele de resuscitare, dar a fost declarat decesul persoanei, bărbatul fiind cunoscut şi cu afecţiuni medicale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situaţii de fapt, conform Agerpres.