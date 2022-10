Un bărbat a intrat înarmat cu un cuțit în ambasada Iranului din Copenhaga

Poliţia daneză a arestat vineri dimineaţa un bărbat în vârstă de 32 de ani, după ce acesta a intrat în incinta ambasadei Iranului din Copenhaga având asupra sa un cuţit, se menţionează într-un comunicat transmis de Rador. Bărbatul, cetăţean iranian, fusese oprit de o angajată înainte de a intra în clădirea ambasadei, a transmis poliţia. El va fi audiat sâmbătă la tribunalul municipal din Copenhaga şi va fi acuzat de vandalism, violenţă, ca şi de încălcarea unei secţiuni a codului penal care se referă la infracţiuni împotriva persoanelor cu statut diplomatic. Presa de stat iraniană l-a citat pe ministrul de externe Hossein Amirabdollahian spunând: "Este regretabil că, în inima Europei, un astfel de atac are loc asupra unei femei şi a unui ambasador care are imunitate diplomatică, iar poliţia nu soseşte la timp". Poliţia daneză nu a oferit alte detalii despre incident.

Autorităţile iraniene l-au convocat pe ambasadorul danez după un incident la ambasada de la Copenhaga

Ministerul iranian de externe l-a convocat pe ambasadorul danez la Teheran, după o tentativă de atac cu cuţitul asupra ambasadorului iranian la Copenhaga, a informat vineri postul de televiziune iranian în limba arabă Al Alam.

Atac armat în Copenhaga. O româncă de 21 de ani și sora ei, de doar 6 ani, martore la scenele teribile

Un atac armat a avut loc într-un centru comercial din Copenhaga, iar o româncă a fost martoră a scenelor teribile. Zgomotul împuşcăturilor a stârnit o panică necontrolată printre sutele de oameni aflaţi, duminică seară, în centrul comercial Fields, situat aproape de periferia capitalei daneze, relatează Știrile Pro Tv. În imaginile video surprinse la fața locului se văd oameni care țipă speriați și aleargă pe străzi, încercând cu disperare să se salveze din calea focurilor de armă.

Tânăra româncă și-a sunat mama înspăimântată să îi spună că în magazin se trage cu arma

Un român a povestit că tocmai fusese la cumpărături în centrul comercial, iar la scurt timp a fost sunat de fiica lui mai mare, de 21 de ani, care rămăsese acolo cu sora ei de şase ani. Tânăra și-a sunat mama înspăimântată să îi spună că în magazin se trage cu arma. Soții au fugit cu sufletul la gură înapoi pentru a se asigura că fetele nu au pățit nimic.

"Când am auzit focuri de armă mi s-a făcut pielea găină. Am zis hai să mergem înapoi, hai să vedem cum ajungem înapoi la mall. Când am ajuns noi erau toate străzile închise. Mama vorbea cu fata. O ținea din 2 în 2 minute în telefon.", a povestit bărbatul.

Nu au putut intra în centrul comercial pentru a vedea dacă fetele lor sunt bine, așa că au așteptat afară până când polițiștii, împreună cu trupele speciale, au început evacuarea.

"Prima dată i-au scos chiar pe ei din restaurant, de la etajul doi, pe o scară de incendiu, prin spate. Și i-au scos afară. După ce au scos afară, au sunat-o pe mama și i-au dat locația unde sunt afară. Eu nu puteam să ajung din zona respectivă. Individul nu era prins când au intrat polițiștii să evacueze lumea.", a mai spus românul. Citește mai multe AICI

