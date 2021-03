Un bărbat a mințit Poliția că a fost tâlhărit. Avea nevoie de bani pentru a plăti o datorie

În data de 9 martie 2021, în jurul orei 18:30, Poliția Orașului Simeria a fost sesizată de către un tânăr de 22 de ani, din Deva, angajat al unei firme de curierat, că, in timp ce se afla în localitatea Săulești, a fost tâlhărit și i-au fost sustrasi peste 18.000 de lei de către persoane necunoscute, care i-ar fi pulverizat în față spray iritant-lacrimogen.

În cauză, polițiștii au demarat cercetări pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, insă, în urma activităților investigative desfășurate, au stabilit că cele sesizate de către tânăr nu se confirmă.

Din cercetări, a reieșit faptul că acesta a înscenat furtul sumei de bani respective pentru acoperirea unor datorii mai vechi și a fost ajutat în acest demers de alți trei indivizi (doi tineri și o tânără, cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani).

Polițiștii au continuat cercetările în acest caz, prin schimbarea încadrării juridice, sub aspectul comiterii infracțiunilor de delapidare și inducerea în eroare a organelor judiciare. Față de tânărul de 22 de ani, polițiștii au luat măsura preventivă a reținerii, sub aspectul comiterii celor două infracțiuni, iar în urma efectuării, in cursul zilei de 19.03.2021, a unei percheziții domiciliare la locuința acestuia, au fost recuperați 11.000 de lei. Față de ceilalți trei tineri, care l-au ajutat pe prezumtivul autor în comiterea acestor infracțiuni, se vor efectua cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de complicitate la delapidare și inducerea în eroare a organelor judiciare. Cei patru tineri au fost reținuți preventiv pentru 24 de ore și urmează a fi prezentați magistraților, în vederea luării măsurilor legale, precizează Mesagerul Hunedorean.