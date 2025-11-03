Un bărbat a fost arestat după ce a furat dintr-un apartament obiecte de peste 18.000 de lei

Printre obiectele sustrase se numără 14 telefoane mobile, un laptop, parfumuri, ceasuri și articole vestimentare.

Potrivit Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), polițiștii de la Secția 4 au fost sesizați pe 29 octombrie 2025, prin apel 112, de către doi cetățeni străini care au reclamat că din locuința lor din Sectorul 1 au fost furate mai multe bunuri de valoare.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că suspectul ar fi pătruns în apartament în jurul orei 16:00, după ce a escaladat balconul și a forțat ușa de acces.

Bunurile furate, recuperate integral

După mai multe activități operative, polițiștii au identificat un bărbat de 41 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost depistat și condus la sediul Secției 4 Poliție, pentru audieri.

În urma cercetărilor, toate bunurile sustrase, 14 telefoane mobile, un laptop, parfumuri, ceasuri și articole vestimentare, au fost recuperate și restituite proprietarilor.

Arestat preventiv pentru 30 de zile

DGPMB a precizat că, pe baza probatoriului administrat, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore la data de 2 noiembrie, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru infracțiunea de furt calificat.