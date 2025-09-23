UE și SUA, noi planuri pentru a tăia finanțarea războiului lui Putin. Ce a discutat von der Leyen cu Trump

În marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, ea a spus că a ridicat cu Trump problema "provocărilor Kremlinului, în special a incursiunilor constante în spaţiul aerian european", potrivit AFP, citată de Agerpres.

Von der Leyen a declarat, de asemenea, că au convenit "asupra necesităţii de a reduce rapid veniturile Rusiei din combustibili fosili" pentru a pune presiune pe Moscova în legătura cu războiul din Ucraina, subliniind planurile anunţate de UE de a-şi accelera eforturile de a pune capăt unor astfel de achiziţii.

Donald Trump a mai declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian NATO, la scurt timp după ce națiunile NATO au condamnat Moscova pentru încălcarea spațiului aerian estonian, scrie Reuters.

„Da, susțin acest lucru”, le-a spus Trump jurnaliștilor, fiind întrebat dacă ar sprijini această măsură.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că îl va informa pe președintele american despre evoluțiile de pe câmpul de luptă și a spus că vor discuta despre garanțiile de securitate.

Zelenski a spus că solicită mai multă presiune occidentală asupra Rusiei și că va discuta despre cum să împiedice europenii să cumpere petrol și gaze rusești.