€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:29 23 Sep 2025

UE și SUA, noi planuri pentru a tăia finanțarea războiului lui Putin. Ce a discutat von der Leyen cu Trump

Autor: Andreea Deaconescu
von der leyen trump FOTO: REUTERS/Al Drago
 

Preşedinta CE, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele Donald Trump despre încălcările repetate ale spaţiului aerian de către Rusia şi au convenit asupra necesităţii de a reduce veniturile energetice ale Moscovei.

În marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, ea a spus că a ridicat cu Trump problema "provocărilor Kremlinului, în special a incursiunilor constante în spaţiul aerian european", potrivit AFP, citată de Agerpres.

Von der Leyen a declarat, de asemenea, că au convenit "asupra necesităţii de a reduce rapid veniturile Rusiei din combustibili fosili" pentru a pune presiune pe Moscova în legătura cu războiul din Ucraina, subliniind planurile anunţate de UE de a-şi accelera eforturile de a pune capăt unor astfel de achiziţii.

Donald Trump a mai declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian NATO, la scurt timp după ce națiunile NATO au condamnat Moscova pentru încălcarea spațiului aerian estonian, scrie Reuters.

„Da, susțin acest lucru”, le-a spus Trump jurnaliștilor, fiind întrebat dacă ar sprijini această măsură.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că îl va informa pe președintele american despre evoluțiile de pe câmpul de luptă și a spus că vor discuta despre garanțiile de securitate.

Zelenski a spus că solicită mai multă presiune occidentală asupra Rusiei și că va discuta despre cum să împiedice europenii să cumpere petrol și gaze rusești.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

putin
trump
ursula von der leyen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 50 minute
Un medic demontează mitul care circulă în jurul obezității: Acest lucru este imposibil!
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Explozie suspectă în centrul orașului Oslo. Poliția: Mai există un dispozitiv exploziv în perimetru
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Tribunalul Ilfov în criză: Ministerul Justiției promite soluții după incendiul de la Cornetu
Publicat acum 1 ora si 16 minute
UE și SUA, noi planuri pentru a tăia finanțarea războiului lui Putin. Ce a discutat von der Leyen cu Trump
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Mesaj neașteptat de la Trump: Rusia poate fi învinsă, Ucraina își poate lua pământurile înapoi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close