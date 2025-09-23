€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:55 23 Sep 2025 | Data publicării: 20:50 23 Sep 2025

Trump, anunț despre doborârea avioanelor ruse care intră în spațiul aerian al NATO

Autor: Ioan-Radu Gava
donald-trump-7_99612900 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump a spus că țările NATO ar trebui să doboare avioanele ruse care intră în spațiul aerian al alianței.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian NATO, la scurt timp după ce națiunile NATO au condamnat Moscova pentru încălcarea spațiului aerian estonian, scrie Reuters.

„Da, susțin acest lucru”, le-a spus Trump jurnaliștilor, fiind întrebat dacă ar sprijini această măsură.

Trump a făcut aceste comentarii în fața reporterilor înaintea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la marginea Adunării Generale a ONU.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că îl va informa pe președintele american despre evoluțiile de pe câmpul de luptă și a spus că vor discuta despre garanțiile de securitate.

Zelenski a spus că solicită mai multă presiune occidentală asupra Rusiei și că va discuta despre cum să împiedice europenii să cumpere petrol și gaze rusești.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Procurorul general, explicații după solicitarea de ridicare a imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă
Publicat acum 15 minute
Ministrul Sănătății, semnal de alarmă cu privire la numărul nașterilor din România. Ce direcții strategice au fost propuse
Publicat acum 19 minute
Macron, umilit de Donald Trump, la New York. Imaginile zilei / video viral
Publicat acum 31 minute
Trump, anunț despre doborârea avioanelor ruse care intră în spațiul aerian al NATO
Publicat acum 42 minute
Două mesaje Ro-Alert. Incendiu în Sectorul 2 / update
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close