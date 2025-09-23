Trump, anunț despre doborârea avioanelor ruse care intră în spațiul aerian al NATO

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian NATO, la scurt timp după ce națiunile NATO au condamnat Moscova pentru încălcarea spațiului aerian estonian, scrie Reuters.

„Da, susțin acest lucru”, le-a spus Trump jurnaliștilor, fiind întrebat dacă ar sprijini această măsură.

Trump a făcut aceste comentarii în fața reporterilor înaintea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la marginea Adunării Generale a ONU.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că îl va informa pe președintele american despre evoluțiile de pe câmpul de luptă și a spus că vor discuta despre garanțiile de securitate.

Zelenski a spus că solicită mai multă presiune occidentală asupra Rusiei și că va discuta despre cum să împiedice europenii să cumpere petrol și gaze rusești.