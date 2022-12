1 decembrie. Ucraina, mesaj de Ziua Națională a României

„Felicitări pentru MAE Romania și prietenilor noștri români cu ocazia Zilei Naționale. Ucraina prețuiește foarte mult sprijinul și solidaritatea de nezdruncinat a României. Rămânem împreună pentru pace și securitate în regiune și în întreaga Europă. Cele mai bune urări de bine și prosperitate!”, conform mesajului publicat pe Twitter de diplomația ucraineană.

Congratulations to @MAERomania and our Romanian friends on the occasion of National Day. Ukraine highly values the unwavering support and solidarity of ????????. Stand together for peace and security in the region and the whole of Europe. Best wishes for goodness and prosperity!