Ucraina foloseşte doar arme cu rază lungă produse în ţară pentru a ataca Rusia. Explicaţiile date de Zelenski

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a clarificat duminică faptul că, în atacurile sale cu rachete cu rază lungă de acţiune asupra teritoriului rus, Ucraina foloseşte doar arme produse pe plan intern

Informaţia apare după ce The Wall Street Journal (WSJ) a relatat sâmbătă că Washingtonul a interzis încă din primăvară atacurile ucrainene cu rachete americane cu rază lungă de acţiune, informează EFE.

"În prezent, ca să fim sinceri, folosim armele noastre cu rază lungă de acţiune produse pe plan intern. Şi recent, ca să fim sinceri, nu am discutat aceste probleme cu SUA", a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă cu premierul canadian Mark Carney, aflat în vizită la Kiev.

"A fost o vreme când existau semnale diferite (din partea Washingtonului) despre atacurile noastre, ca represalii pentru atacurile lor (ruseşti) asupra sectorului energetic", a recunoscut Zelenski în declaraţii citate de agenţia de ştiri Ukrinform.

Noaptea trecută, forţele ucrainene au folosit drone pentru a ataca un terminal de gaze din portul rusesc Ust-Luga, din Golful Finlandei, precum şi rafinăria de ţiţei Sîzran din regiunea rusă Samara, printre alte ţinte.

Declaraţiile lui Zelenski intervin după ce The Wall Street Journal (WSJ) a relatat în exclusivitate sâmbătă că Departamentul Apărării al SUA a împiedicat Ucraina să atace Rusia cu rachete americane cu rază lungă de acţiune pentru a aduce Moscova mai aproape de un acord pentru a pune capăt războiului.

Potrivit WSJ, citat de EFE, de la sfârşitul primăverii, Pentagonul a interzis utilizarea sistemelor sale de rachete tactice (ATACMS) împotriva ţintelor din interiorul Rusiei, au explicat doi oficiali ziarului american.

SUA controlează propriile arme cu rază lungă



Departamentul Apărării a creat un "mecanism de revizuire" pentru a decide dacă forţele ucrainene ar putea folosi aceste arme, la cerere, pentru a ataca Moscova.

Această decizie afectează atât armele cu rază lungă de acţiune fabricate în SUA, cât şi pe cele furnizate de aliaţii europeni care se bazează pe informaţiile şi tehnologia SUA, scrie Agerpres.

Acest lucru îi conferă secretarului apărării, Pete Hegseth, ultimul cuvânt cu privire la atacurile ATACMS, care au o rază de acţiune de aproximativ 300 km.

Scopul pare a fi o încercare de a reduce decalajul cu Kremlinul pentru a începe discuţiile de pace, deşi, între timp, capacităţile militare ale forţelor ucrainene au fost limitate.

În urmă cu doar câteva zile, preşedintele Donald Trump l-a criticat pe predecesorul său, democratul Joe Biden, pentru că a limitat capacităţile de atac ale Kievului.

Trump l-a criticat pe Biden pentru că nu a oferit Ucrainei resursele necesare pentru a răspunde invaziei Rusiei cu atacuri pe teritoriul rus.

"Este foarte dificil, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără a ataca o ţară invadatoare. Este ca şi cum o echipă sportivă grozavă are o apărare fantastică, dar nu are voie să atace. Nu există nicio şansă de a câştiga! La fel este şi cu Ucraina şi Rusia. Coruptul şi incompetentul Joe Biden nu a permis Ucrainei să riposteze, ci doar să se apere", a scris Trump recent pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Cu toate acestea, strategia Pentagonului pare să fi dat roade, deoarece pe 15 august, preşedintele SUA s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a începe să traseze o cale către un acord de pace durabil cu Ucraina.

Ulterior, după o altă întâlnire, de data aceasta cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, Trump aşteaptă acţiuni suplimentare din partea celor doi şefi de stat aflaţi în război, pe care i-a îndemnat să participe la un summit bilateral. 

