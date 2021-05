Twitter va întreba utilizatorii de două ori înainte să posteze un răspuns jignitor pe platformă

Conform BBC, rețeaua de socializare, criticată des din cauza comportamentului adoptat de utilizatorii săi, a testat deja funcțiunea și este gata să o implementeze. Compania spune că reiese din testări că utilizatorii și-au redus numărul de răspunsuri nesimțite și jignitoare.

Miercuri, funcțiunea a fost lansată pe conturile din limba engleză care utilizează Twitter pe dispozitivele Apple și Android. Într-o postare pe blog, compania a arătat cum 34% din utilizatori s-au gândit de două ori înainte să apese trimitere. În medie, cu 11% mai puține răspunsuri urâte au fost postate pe Twitter după prima avertizare.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.