Twitter reintroduce măsuri împotriva dezinformării înaintea alegerilor parlamentare parţiale din SUA

Decizia a fost luată în vederea alegerilor parlamentare parţiale din SUA, care vor avea loc în noiembrie, la jumătatea mandatului prezidenţial.



Experţi în drepturile civile şi în dezinformarea online au acuzat mediile sociale şi platformele tehnologice că nu depun suficiente eforturi pentru a împiedica răspândirea dezinformării, inclusiv a ideii că preşedintele Joe Biden nu a câştigat de fapt alegerile din 2020.



Twitter va aplica din nou politica de integritate civică, introdusă pentru prima dată în 2018, la alegerile din 8 noiembrie, când sunt în joc 435 de locuri în Camera Reprezentanţilor şi circa o treime din cele 100 de mandate de senator.



Politica interzice utilizatorilor publicarea de conţinut înşelător, cu intenţia de a descuraja alegătorii să voteze, precum şi afirmaţiile fără acoperire menite să submineze încrederea în alegeri, inclusiv prin informaţii false despre rezultatul procesului electoral.



Twitter a suspendat definitiv contul fostului preşedinte american Donald Trump pe motiv că există riscul de "noi incitări la violenţă", la câteva zile după ce susţinătorii republicani au pătruns cu forţa în Capitoliul din Washington, sediul Congresului Statelor Unite, în 6 ianuarie 2021.



Corporaţia Twitter, cu sediul în San Francisco, afirmă că a efectuat teste pentru a împiedica recomandarea prin notificări către alţi utilizatori a mesajelor neconforme cu politica sa. Testele au dus la reducerea cu 1,6 milioane a numărului lunar de vizualizări ale unor astfel de informaţii, afirmă compania.



La eforturile de combatere a dezinformării se adaugă şi metoda folosită în timpul alegerilor prezidenţiale din 2020: dezminţirea preventivă a unor informaţii, prin mesaje difuzate pe fluxurile utilizatorilor, înainte de diseminarea online a falsurilor la scară mai mare.

Fanii lui Trump amenință sediile FBI cu atacuri armate. Un bărbat înarmat a fost ucis după ce a încercat să pătrundă în biroul FBI din Ohio

Un bărbat înarmat, care a încercat să pătrundă în clădirea FBI din Cincinnati, statul Ohio, a fost împuşcat joi de către poliţie după o urmărire cu maşina ca în filme, schimb de focuri şi încercuirea lui într-un lan de porumb la nord-est de oraş, au spus oficiali, citaţi de Reuters.

Poliţia nu cunoaşte încă identitatea acestuia şi a refuzat în două conferinţe de presă să comenteze referitor la mobilul acţiunilor presupusului atacator. New York Times şi NBC News, citând surse anonime, l-au identificat sub numele Ricky Schiffer (42 de ani), menţionând că ar fi putut avea opinii de extrema dreaptă.



FBI, poliţia federală americană, a declarat într-un comunicat că o persoană înarmată a încercat "să pătrundă" în birourile sale din Cincinnati, Ohio, joi dimineaţa devreme, notează AFP.



"Alarma s-a declanşat şi au sosit agenţi FBI înarmaţi, iar suspectul a fugit", a indicat poliţia federală.



Potrivit media locale, bărbatul, care purta o vestă antiglonţ, s-a folosit de un ciocan pneumatic pentru cuie şi agita o armă semiautomată AR-15, înainte de a fugi cu maşina.



Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că forţele de ordine au pornit imediat în urmărirea sa. "Odată ce vehiculul s-a oprit, a avut loc un schimb de focuri între poliţie şi suspect", a spus el.



Bărbatul a fugit într-un lan de porumb, unde a fost înconjurat de forţele de securitate care au încercat fără succes să negocieze cu el să se predea autorităţilor, a spus un purtător de cuvânt al poliţiei din Ohio.



Suspectul şi-a îndreptat arma de foc către poliţişti, care apoi au tras. Decesul său a fost declarat la faţa locului.



Potrivit media americane, un bărbat cu acelaşi nume ca al suspectului a avertizat asupra unui atac împotriva Truth Social, platformă de social media creată de fostul preşedinte Donald Trump.



"Dacă nu veţi mai avea noutăţi de la mine, e adevărat că am încercat să atac FBI şi asta va însemna fie că am fost scos de pe internet, fie că FBI m-a prins, fie că au trimis simpli poliţişti...", se spunea în mesaj.



Aceste postări, inclusiv altele care exprimau opinii extreme au fost şterse la scurt timp după ce poliţia a declarat reporterilor că suspectul din Cincinnati a fost ucis.



NBC News, citând doi oficiali anonimi familiarizaţi cu cazul, a transmis că suspectul se afla la Capitoliu în timpul atacului din 6 ianuarie 2021 al susţinătorilor lui Donald Trump.



New York Times, citând alţi doi responsabili din cadrul forţelor de ordine, a relatat că anchetatorii cercetau dacă acesta ar putea avea legături cu grupări extremiste.



Unii susţinători ai lui Donald Trump sunt nemulţumiţi de FBI în legătură cu conflictul fostului preşedinte cu agenţia, inclusiv ancheta privind presupusul sprijin al Rusiei pentru campania sa prezidenţială din 2016 şi percheziţia autorizată de tribunal la reşedinţa sa din Florida luni.



FBI este ţinta unor ameninţări online de când agenţi ai săi au percheziţionat proprietatea lui Trump din Mar-a-Lago, ca parte a unei investigaţii privind documente scoase din Casa Albă la încheierea mandatului fostului preşedinte în ianuarie 2021.



Directorul FBI, Christopher Wray, care a calificat extremismul violent autohton drept cea mai importantă ameninţare la adresa securităţii SUA, a emis o declaraţie în urma evenimentelor de joi în care denunţa "atacuri neîntemeiate la adresa integrităţii FBI".



"Violenţa şi ameninţările împotriva forţelor de ordine, inclusiv a FBI, sunt periculoase şi ar trebui să suscite o îngrijorare profundă în rândul tuturor americanilor", a spus Wray, potrivit Agerpres.

