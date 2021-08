Turcia construiește un zid de 295 de km la granița cu Iranul, împotriva refugiaţilor din Afganistan - VIDEO

Turcia a început construcția unui zid de 295 de km la grația cu Iranul. Acesta ar urma să-i împiedice pe refugiaţii din Afganistan să intre în țară, scrie Realitatea.net.

Zidul va avea 295 de kilometri și va fi completat de sârmă ghimpată şi şanţuri. Măsura a fost luată după ce duminică, capitala Afganistanului, Kabul, a fost asaltată de talibani, fiind ultimul oraș important care rămăsese sub controlul forțelor guvernamentale afgane. Mii de afgani încearcă să părăsească ţara de teama talibanilor.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa