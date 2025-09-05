Trump spune că India și Rusia par „pierdute” în fața Chinei „adânci și întunecate”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în fața Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping săptămâna aceasta, subliniind astfel divergențele sale față de New Delhi și Moscova, în timp ce Beijingul promovează o nouă ordine mondială, potrivit Reuters.

„Se pare că am pierdut India și Rusia în fața Chinei „adânci și întunecate”. Să aibă împreună un viitor lung și prosper!” a scris Trump într-o postare pe o rețea de socializare, însoțită de o fotografie cu cei trei lideri mondiali la summitul lui Xi din China.

Întrebat despre postarea lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe indian le-a spus reporterilor de la New Delhi că nu are niciun comentariu.

Reprezentanții Beijingului și Moscovei nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii referitoare la postarea lui Trump pe platforma sa Truth Social.

Xi a găzduit peste 20 de lideri ai țărilor non-occidentale pentru Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) în orașul-port Tianjin, inclusiv pe președintele rus Vladimir Putin și pe premierul indian Narendra Modi.

Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit, în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca toți trei să stea aliniați unul lângă altul.

Încălzirea relațiilor lui Modi cu China vine într-un moment în care Trump a răcit relațiile SUA-India, din cauza tensiunilor comerciale și a altor dispute. Trump a declarat la începutul săptămânii că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar nu este îngrijorat de dezvoltarea relațiilor Rusia-China.

