Trump propune ca SUA "să ia în posesie" centralele energetice ucrainene pentru protecție (Casa Albă)

Președintele SUA, Donald Trump, a discutat miercuri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre posibilitatea ca Statele Unite "să ia în posesie" centrale nucleare și electrice din Ucraina, potrivit unui anunț făcut de Casa Albă. În cadrul conversației, Trump a sugerat că americanii ar putea gestiona aceste infrastructuri pentru a le asigura o protecție maximă. „Aceasta ar fi cea mai bună protecție și sprijin pentru rețelele energetice ale Ucrainei”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

În același timp, președintele ucrainean, Zelenski, a menționat că Ucraina este pregătită să pună capăt atacurilor asupra infrastructurilor energetice și civile din Rusia. „Unul dintre primii pași pentru încheierea conflictului ar putea fi suspendarea loviturilor asupra infrastructurii energetice și a altor infrastructuri civile. Am susținut acest plan și Ucraina este gata să îl pună în practică”, a declarat Zelenski pe platforma X, după discuția sa cu Trump, pe care a descris-o ca fiind „pozitivă, profundă și sinceră”.

De asemenea, președintele rus Vladimir Putin a fost de acord, în ziua precedentă, cu o pauză de 30 de zile în atacurile asupra obiectivelor energetice ucrainene, conform Agerpres.

Nu este pentru prima dată când președintele american folosește această "tehnică"

Nu este pentru prima dată când președintele american Donald Trump sugerează o astfel de abordare, în care Statele Unite ar prelua controlul asupra unor structuri esențiale pentru a le asigura protecția. Aceeași tactică a fost folosită de Trump și acum o lună, atunci când a propus intrarea în posesia unor teritorii sau resurse strategice pentru a garanta securitatea lor prin SUA. În același timp, prin această "tehnică" a întărit influența americană pe plan internațional.

Un exemplu notabil a fost planul său controversat pentru Gaza, care a fost perceput de mulți ca o încercare de a transforma regiunea într-o „riviera a Orientului Mijlociu” sub control american. În această propunere, Trump sugerea ca Statele Unite să preia administrarea regiunii, sub pretextul că astfel ar putea aduce stabilitate și prosperitate zonei, un loc de mare interes geostrategic. În viziunea sa, Gaza ar fi putut deveni un hub economic sub conducerea americană, atrăgând investiții masive și dezvoltându-se într-un centru turistic și comercial de renume mondial.

Totuși, acest plan a fost întâmpinat cu reacții mixte pe plan internațional. Multe voci au considerat că o astfel de propunere reprezenta o încălcare a suveranității regiunii, iar ideea de a „transfera” Gaza în posesia Statelor Unite a fost văzută ca o manevră imperialistă. Analistii au subliniat că, deși intențiile economice ale lui Trump ar fi putut aduce beneficii, modul în care era conceput planul ar fi ridicat semne de întrebare cu privire la echilibrul de putere în Orientul Mijlociu și la implicarea americană în conflictele regionale.

Criticii au observat, de asemenea, că acest tip de abordare, care implică preluarea unor teritorii sau resurse strategice pentru „protecție” sau dezvoltare economică, risca să provoace mai multe tensiuni și să sporească instabilitatea în loc să o rezolve. Astfel, propunerile de acest tip continuă să stârnească controverse, iar în cazul Ucrainei, acest model pare să fi fost aplicat din nou, cu Statele Unite sugerând preluarea unor infrastructuri energetice pentru a le asigura protecția în fața riscurilor de atac în contextul războiului cu Rusia.

