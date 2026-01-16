€ 5.0891
DCNews Stiri Trump e bucuros. Machado i-a dat medalia Nobelului pentru pace: Un gest magnific
Data publicării: 08:50 16 Ian 2026

Trump e bucuros. Machado i-a dat medalia Nobelului pentru pace: Un gest magnific
Autor: Tiberiu Vasile

Trump e bucuros. Machado i-a dat medalia Nobelului pentru pace Un gest magnific Corina Machado i-a dat lui Donald Trump medalia ei Nobel. Foto: Facebook / The White House

Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, i-a oferit joi preşedintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, gest salutat de acesta drept „un gest magnific”.

 

Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, a afirmat joi că i-a "oferit" lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, în timp ce preşedintele american o exclude din strategia sa pentru Venezuela, transmite AFP.

"I-am oferit preşedintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace", a declarat ea jurnaliştilor la Capitoliu, sediul Congresului Statelor Unite.

Preşedintele american Donald Trump a lăudat joi "gestul magnific" al liderei opoziţiei venezuelene, care i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă, notează AFP.

"Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Ce gest magnific de respect reciproc. Mulţumesc, Maria!", a scris pe platforma sa Truth Social preşedintele american care râvneşte deschis la acest premiu.

"Îl merită. A fost un moment foarte emoţionant", a spus ea într-un interviu acordat Fox News.

Întrebată dacă republicanul, care râvneşte deschis la acest premiu, a păstrat medalia, Maria Corina Machado nu a răspuns.

Prânzul dintre Donald Trump şi Maria Corina Machado

Nobel Peace Center, muzeu situat la Oslo, capitala Norvegiei, a precizat oportun joi pe X că laureaţii pot dispune de medalia aurită asociată distincţiei după cum consideră de cuviinţă.

A adăugat însă: "O medalie poate schimba proprietarul, dar nu şi titlul de laureat".

Prânzul dintre Donald Trump şi Maria Corina Machado, prezentat de partea americană ca o întâlnire de curtoazie mai degrabă decât orice altceva, a avut loc fără accesul presei.

La scurt timp după capturarea lui Nicolás Maduro, în prezent deţinut în Statele Unite, preşedintele american a afirmat că María Corina Machado, care părăsise în secret Venezuela în decembrie pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, nu este calificată să conducă ţara.

Ea a ajuns la Casa Albă puţin după ora 12:00, ora locală (17:00 GMT) şi a plecat în jurul orei 14:30.

"L-am asigurat că venezuelenii vor să trăiască liberi, cu demnitate şi în dreptate", a mai spus lidera opoziţiei. "Pentru asta, avem nevoie de democraţie", a adăugat ea.

Donald Trump exclude deocamdată organizarea de alegeri şi preferă să "dicteze" până la noi ordine deciziile sale echipei de conducere în funcţie la Caracas după capturarea preşedintelui Maduro de către forţele speciale americane, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Trump, sceptic în privința liderei opoziției venezuelene. Ce spune despre María Corina Machado
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
maria machado
sua
america
venezuela
premiul nobel pentru pace
pace
