Trump 2.0 îngrijorează UE. India, China, Turcia și Brazilia, optimiste - sondaj global

Întoarcerea de săptămâna viitoare a lui Donald Trump la Casa Albă este văzută ca un „lucru bun” pentru pacea în lume, influența americană și dialogul dintre principalele puteri. Totuși, acest sentiment nu este împărtășit de unii dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului, inclusiv de cetățenii din Regatul Unit, UE și Coreea de Sud. Aceasta este principala concluzie a unui nou raport bazat pe un sondaj de opinie multinațional, publicat astăzi de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) în cooperare cu proiectul „Europe in a Changing World” al Universității Oxford. Studiul intitulat „Alone in a Trumpian world: The EU and global public opinion after the US elections” („Singuri într-o lume trumpiană: UE și opinia publică mondială după alegerile din SUA”) se bazează pe datele unui sondaj desfășurat în 24 de țări (inclusiv 11 țări membre UE) și constată că atitudinea publicului față de puterea și rolul global al SUA s-a schimbat.

Nu se mai consideră că SUA își răspândește valorile și că acționează ca un apărător global al ordinii internaționale liberale. În schimb, contrar discursului președintelui ales Donald Trump de „a face America măreață din nou”, puțini oameni din toată lumea mai cred într-un viitor în care SUA va deține rolul de principală superputere a lumii. Astfel, sondajul ECFR arată că majoritatea respondenților consideră că China este țara care își va asuma acest rol în perioada următoare. Acest lucru sugerează că revenirea lui Trump are loc într-un moment în care excepționalismul geopolitic american începe să scadă și indică o situație în care SUA se va afla printre alte mari puteri într-o lume multipolară.

Concluziile-cheie ale celui mai recent sondaj multinațional ECFR includ:

Cetățenii principalelor puteri de mijloc sunt optimiști în legătură cu întoarcerea lui Donald Trump. În țări precum India, China, Turcia sau Brazilia, majorități sau pluralități cred că întoarcerea lui Trump va fi „un lucru bun” pentru pacea în lume, pentru țara lor și pentru cetățenii americani. Acest lucru este deosebit de pronunțat în India (acolo unde 82% consideră că acesta este „un lucru bun” pentru pacea în lume, 84% pentru „țara lor” și 85% „un lucru bun” pentru cetățenii americani) și în Arabia Saudită (57% pentru pacea în lume, 61% pentru țara lor și 69% pentru cetățenii americani). În schimb, în UE (luând în considerare rezultatul mediu din 11 țări UE participante la sondaj), doar 22% dintre cetățeni cred că întoarcerea lui Trump va fi „un lucru bun” pentru țara lor, 29% cred că va fi un lucru bun pentru pacea în lume, în timp ce 34% cred că va fi un lucru bun pentru cetățenii americani.

Discursul lui Trump despre instaurarea păcii în Ucraina și Orientul Mijlociu a rezonat la nivel mondial. De exemplu, majoritatea respondenților din India cred că întoarcerea lui Trump va face pacea mai probabilă (65% pacea în Ucraina; 62% pacea în Orientul Mijlociu). Această poziție este evidentă și în Arabia Saudită (62% Ucraina; 54% Orientul Mijlociu), Rusia (61% Ucraina; 41% Orientul Mijlociu), China (60% Ucraina; 48% Orientul Mijlociu) și SUA (52% Ucraina; 44% Orientul Mijlociu). Cu toate acestea, ucrainenii sunt mai reticenți în ceea ce privește capacitatea lui Trump de a instaura pacea, respondenții sondajului fiind în general împărțiți cu privire la această chestiune (39% consideră că întoarcerea sa va contribui la pacea în Ucraina, în timp ce 35% cred că este puțin probabil). Optimismul cu privire la capacitatea lui Trump de a instaura pacea este cel mai scăzut în Europa și Coreea de Sud.

Poziții față de Trump 2.0

Aliații Americii sunt îngrijorați de Trump 2.0 și se îndoiesc că acest lucru va aduce schimbări pozitive. Regatul Unit, Coreea de Sud și țările UE (aliați-cheie ai SUA) sunt sceptice în ceea ce privește schimbarea situației din Ucraina sau Orientul Mijlociu ca urmare a mandatului lui Trump. Doar 24% în Regatul Unit, 31% în Coreea de Sud și 34% în UE (rezultat mediu în 11 țări UE participante la sondaj) cred că revenirea lui Trump va face mai probabilă pacea în Ucraina, în timp ce și mai puțini oameni (16% în Regatul Unit, 25% în UE și 19% în Coreea de Sud) cred că va face mai probabilă pacea în Orientul Mijlociu. În sens mai larg, doar una din cinci persoane din UE (22%) consideră că SUA este un aliat. Aceasta reprezintă o scădere semnificativă față de acum doi ani (31%) și contrastează cu proporția americanilor care consideră că UE este un aliat (45%).

Se preconizează că influența SUA în lume va crește deși puțini cred că se va ajunge la o dominație mondială. Opinia predominantă în rândul publicului chestionat este că SUA va avea „mai multă” influență mondială în următorii zece ani, însă asta nu va însemna că America va fi „măreață din nou”. Ideea dominației SUA nu este împărtășită de toată lumea, majorități din China (81%), Rusia (77%), Arabia Saudită (71%), Turcia (68%), Indonezia (68%), Africa de Sud (67%), Elveția (59%), Brazilia (56%), UE (55%) și Regatul Unit (52%) fiind de părere că China va deveni cea mai puternică putere din lume în următorii 20 de ani. Doar în Ucraina și Coreea de Sud există majorități care consideră că un astfel de rezultat este „puțin probabil”, în timp ce publicul din India și SUA este divizat în această privință.

Raportul identifică cinci grupuri distincte de cetățeni în ceea ce privește opiniile despre întoarcerea lui Trump la Casa Albă. „Trump Welcomers”, care sunt cei mai numeroși în India (75%) și Arabia Saudită (49%) și populari în Rusia (38%), Africa de Sud (35%), China (34%) și Brazilia (33%), consideră că președintele ales este un factor pozitiv pentru americani și pentru pacea în lume. „Never Trumpers”, care reprezintă cea mai mare parte a publicului din Regatul Unit (50%), Elveția (37%) și UE (28%), văd victoria lui Trump într-o lumină negativă, atât în ceea ce privește cetățenii americani, cât și pacea în lume. „Peace-seekers”, care consideră că realegerea lui Trump este mai bună pentru pacea în lume decât pentru cetățenii americani, sunt cei mai numeroși în China (21%), Elveția (16%) și Ucraina (13%). „The Conflicted”, care provin din țări expuse riscului de repatriere a producției de bunuri americane (inclusiv 48% dintre sud-coreeni), consideră că alegerea lui Trump este mai rea pentru pacea în lume decât pentru cetățenii americani. Și, în sfârșit, „The Uncertains”, care au o abordare prudentă de tip „să așteptăm și să vedem”, cred că Trump nu este „nici bun, nici rău” pentru cetățenii americani și pentru pacea în lume. Această poziție este deosebit de pronunțată în Ucraina (20%) și Rusia (16%).

Va ”crește” influența UE

UE este foarte apreciată, mulți dintre respondenți considerând că influența blocului va crește. Majorități din India (62%), Africa de Sud (60%), Brazilia (58%) și Arabia Saudită (51%), precum și pluralități din Ucraina (49%), Turcia (48%), China (44%), Indonezia (42%) și SUA (38%) consideră că UE va avea „mai multă influență” la nivel mondial în următorul deceniu. De asemenea, blocul comunitar este considerat în general „un aliat” sau „un partener necesar” de către respondenții din țările participante la sondaj. Această opinie este mai pronunțată în Ucraina (93% aliat sau partener versus 4% rival sau adversar), Statele Unite (76% aliat sau partener versus 9% rival sau adversar), Coreea de Sud (79% versus 14%). Este o opinie majoritară peste tot, cu excepția Rusiei.

Mark Leonard, Ivan Krastev și Timothy Garton Ash, experți în politică externă și autorii raportului, sugerează că liderii europeni s-ar putea confrunta cu dificultăți în găsirea unității interne sau a aliaților internaționali în cazul în care vor încerca să formeze o rezistență liberală mondială împotriva președintelui ales. În ultimii doi ani, atunci când administrația Biden a stat umăr la umăr cu Europa în privința invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, era încă posibil să vorbim despre un „Occident unit” pe probleme de politică externă. Dar odată cu întoarcerea lui Trump, au apărut diviziuni nu numai între SUA și Europa și alți aliați-cheie cum ar fi Coreea de Sud, ci și în cadrul UE.

Autorii identifică trendurile care ar putea sprijini UE în acest context și care ar putea-o ajuta să devină mai puternică și mai unită în perioada următoare. În primul rând, sentimentul său de siguranță atunci când vine vorba de propriile interese și de formarea relațiilor cu puterile. În al doilea rând, percepțiile globale ale statutului său de putere mondială și ale influenței sale în creștere. Și, în cele din urmă, potențialul său pentru parteneriate strategice cu țări precum Brazilia, India și Africa de Sud, acolo unde oamenii consideră în general că UE este nu numai puternică, ci și un aliat sau un partener. Autorii observă că recentul acord comercial UE-Mercosur scoate în evidență tipul de acorduri pe care le-ar putea încheia o UE mai unită și recomandă ca Europa, în loc să se erijeze în arbitru moral, să-și consolideze puterea internă și să caute noi parteneriate bilaterale pentru a-și apăra propriile valori.

Europa, ”destul de singură”

Analizând rezultatele sondajului, Ivan Krastev, coautor și președintele Centrului pentru Strategii Liberale, a declarat:

„Europa este destul de singură în anxietatea sa legată de întoarcerea lui Trump la Casa Albă. În timp ce mulți europeni îl văd pe președintele ales ca pe un perturbator, în alte părți ale lumii este văzut ca un pacificator. Această poziție lasă Europa la o răscruce de drumuri în relațiile sale cu noua administrație americană”.

Mark Leonard, cofondator și director ECFR, a adăugat:

„Deși mulți europeni sunt speriați de perspectiva revenirii lui Trump la Casa Albă, restul lumii crede în general că mandatul său va fi unul bun pentru Statele Unite, pentru lume și pentru pacea din Ucraina și din Orientul Mijlociu. În loc să i se împotrivească lui Trump, europenii ar trebui să își asume responsabilitatea pentru propriile interese și să găsească modalități de a construi relații noi într-o lume mai tranzacțională”.

Timothy Garton Ash, coautor și istoric, a declarat:

„Europa poate rămâne aproape singură într-o lume trumpiană, însă acest lucru nu înseamnă că noi, europenii, nu putem acționa. Există oportunități pentru alianțe și influență în acest nou spațiu tranzacțional. Într-adevăr, simplul fapt că UE este atât de apreciată de oameni din toate țările și că puterea sa este estimată să crească în următorul deceniu ar trebui să le dea liderilor speranța că există loc pentru o Europă puternică și independentă în lume”.

Acest nou sondaj și analiza care îl însoțește fac parte dintr-un proiect mai amplu al Consiliului European pentru Relații Externe, menit să înțeleagă opiniile cetățenilor în legătură cu aspecte globale majore. Publicațiile anterioare bazate pe sondaje includ examinări ale atitudinilor europene față de Ucraina și Rusia înainte de conflictul actual, la șase luni și la un an de la izbucnirea sa; măsura în care pandemia COVID-19 a reordonat opiniile și identitățile politice în Europa; și analiza opiniei publice în ceea ce privește părerile și așteptările referitoare la Statele Unite și alte puteri internaționale.

