Trucul unui influencer pentru a-i forța pe șoferi să reducă viteza / Video

Un influencer din Brazilia a pictat pe asfalt un limitator fals de viteză. De fapt, este o iluzie optică, ce i-a determinat pe șoferi și pe bicicliști să frâneze instant, într-o zonă unde se circula cu viteză prea mare.

A desenat un limitator de viteză / iluzie optică pe asfalt cu spray

Tânărul a apelat la un truc ingenios, care s-a dovedit a fi eficient. I-a păcălit pe automobiliști, desenând pe asfalt un limitator de viteză fals, cu spray alb și negru. Și ca fie cât mai real, a curbat liniile, astfel încât iluzia optică să îi deruteze complet pe șoferi.

Reacțiile șoferilor și bicicliștilor

După ce a terminat desenul pe asfalt, influencerul brazilian a filmat reacțiile numeroșilor șoferi care observau limitatorul fals. Bicicliștii și automobiliștii frânau instantaneu, reducând viteza.

Video

En Brasil, los vecinos han encontrado una forma de frenar a los conductores que van demasiado rápido por sus calles. pic.twitter.com/u0GVjRjlrc — ceciarmy (@ceciarmy) November 5, 2025E

Este interzis să desenezi cu spray pe drumuri, trotuare, ziduri sau orice altă infrastructură publică

Gestul influencerului este ilegal. După cum se poate vedea în imagini, ar fi vorba despre un drum public. Drumurile, trotuarele, zidurile și infrastructura publică sunt proprietate a statului sau a administrației locale. Aplicarea de graffiti fără autorizație este încadrată, în majoritatea țărilor, ca distrugere sau deteriorare a bunurilor publice.

În România, astfel de acțiuni pot atrage amenzi contravenționale și obligarea la curățarea sau repararea suprafeței afectate.

Dacă se consideră că este o deteriorare semnificativă, fapta poate intra la infracțiunea de distrugere, prevăzută de Codul Penal, ceea ce poate duce și la: dosar penal, despăgubiri către autorități.

Procedura de limitare a vitezei, reglementată prin lege

De asemenea, procedura de limitare a vitezei pe un drum public este reglementată prin lege, tocmai pentru a asigura siguranța rutieră și coerența marcajelor.

