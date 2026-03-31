Trei state NATO semnalează activități suspecte cu drone la granița cu Rusia

Estonia şi Letonia au detectat luni noaptea activitatea unor drone străine în apropierea frontierelor lor cu Federația Rusă, în timp ce în Finlanda s-a găsit recent o dronă la sol, de asemenea la graniţa cu Rusia, transmite marţi agenţia Reuters, citată de Agerpres.

Activități neobișnuite la frontiera cu Rusia

Forţele armate estone au comunicat că au observat „activităţi aeriene potenţial periculoase” în interiorul şi în afara spaţiului aerian naţional, însă între timp pericolul a trecut. Colonelul Uku Arold a declarat radioteleviziunii de stat ERR că a fost vorba „foarte probabil de drone ucrainene rătăcite”.

ERR a transmis că în raionul Tartu s-au găsit resturi de la cel puţin o dronă, iar cercetările sunt în curs privind alte obiecte semnalate.

La rândul lor, militarii letoni au detectat o aeronavă fără pilot luni seara. Drona respectivă zbura în Rusia şi nu a pătruns în spaţiul aerian al Letoniei.

Grănicerii şi militarii finlandezi au anunţat marţi că şi-au ridicat nivelul de alertă din cauza atacurilor ucrainene pe teritoriul rus din ultimele două săptămâni. „Când pare să aibă loc o operaţiune mai mare, ridicăm avioanele de vânătoare”, a declarat generalul Timo Herranen, comandantul aviaţiei militare.

Poliţia din Finlanda a consemnat duminică primul incident pe teritoriul naţional în contextul războiului dintre Rusia şi Ucraina: o dronă a căzut în interiorul ţării, iar luni s-a constatat că transportase un proiectil neexplodat.

Premierul finlandez Petteri Orpo a menţionat într-o conferinţă de presă că ucrainenii au lovit porturile petroliere ruseşti din Golful Finlandei cu peste 2500 de drone, dar nu există niciun indiciu privind o ameninţare militară directă pentru Finlanda.

Autorităţile de la Tallinn şi Riga nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta.

