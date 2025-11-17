€ 5.0844
Stiri

DCNews Stiri Trei reactoare ucrainene funcționează la capacitate redusă după un atac rusesc
Data actualizării: 23:04 17 Noi 2025 | Data publicării: 23:03 17 Noi 2025

Trei reactoare ucrainene funcționează la capacitate redusă după un atac rusesc
Autor: Elena Aurel

reactor-nuclear_73909500 Timp de zece zile, trei reactoare din două centrale nucleare ucrainene au funcționat la capacitate redusă. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jplenio1
 

Trei reactoare din două centrale nucleare ucrainene funcționează de zece zile la capacitate redusă.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a informat luni că trei reactoare de la două centrale nucleare ucrainene funcţionează de zece zile la capacitate redusă ca urmare a unui atac din data de 7 noiembrie, pe care guvernul ucrainean l-a atribuit Rusiei, potrivit EFE, citată de Agerpres. 

În urma atacului din 7 noiembrie asupra unei substaţii electrice, centralele nucleare din Hmelniţki şi Rivne au fost deconectate de la una dintre cele două linii electrice de 750 kV ale lor, care alimentează unele dintre sistemele de securitate ale instalaţiilor, explică AIEA într-un comunicat în care nu precizează cine este autorul atacului.

VEZI ȘI: Ungaria boicotează reuniunea de la Liov privind aderarea Ucrainei la UE

Aceste substaţii, afirmă agenţia ONU pentru energie atomică, sunt elemente esenţiale ale reţelei electrice care asigură alimentarea externă a sistemelor de siguranţă şi a funcţiilor de răcire ale centralelor, ceea ce face ca integritatea lor să fie "vitală pentru siguranţa fizică şi protecţia nucleară".

Referitor la centrala ucraineană Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, ocupată de Rusia, AIEA informează că vinerea trecută una dintre cele două linii de alimentare cu energie electrică care permite întreţinerea sistemelor de siguranţă ale centralei, recent reparată, a fost din nou deconectată. 

razboi ucraina
centrala nucleara
atac rusesc ucraina
centrala nucleara zaporojie
