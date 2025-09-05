Transfăgărășanul se închide

Circulația pe Transfăgărășan se închide.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță într-o postare pe Facebook că circulația pe Transfăgărășan se închide sâmbătă, între 07:00 – 18:00.

„ATENȚIE - mâine se închide traficul pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unui concurs de anduranță!

Sâmbătă, 06.09.2025, în intervalul orar 07:00 – 18:00, se va închide circulația rutieră pe DN7C - Transfăgărășan, pe sectorul cuprins intre km 62+100 (Baraj Lac #Vidraru) – km 116+808 (Tunel #Balea Lac), in vederea organizării celei de-a X-a ediții a competiției de triathlon ”TRANSFIER 2025”.“, transmite CNAIR într-o postare pe Facebook.

