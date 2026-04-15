DCNews Stiri Tragedie pe un drum județean: Un tânăr motociclist a murit după ce un șofer nu s-a asigurat
Data actualizării: 20:46 15 Apr 2026 | Data publicării: 20:37 15 Apr 2026

Tragedie pe un drum județean: Un tânăr motociclist a murit după ce un șofer nu s-a asigurat
Autor: Irina Constantin

motociclist

La doar 20 de ani, o manevră interzisă a unui șofer neatent l-a ucis pe caldarâm. Este cazul încă a unui deces pe drumurile României.

Motociclistul avea doar 20 de ani. El s-a angajat într-o depășire chiar în momentul în care șoferul autoutilitarei pe care o depășea a virat brusc stânga, fără a se asigura. Tânărul nu a mai avut nicio șansă, decesul fiindu-i declarat după impact. 

”În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 49 de ani, conducea o autoutilitară pe DJ 207K, în localitatea Doljeşti, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcţiei de deplasare spre stânga, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un tânăr de 20 de ani, din aceeaşi localitate, care era angajat în depăşirea autoutilitarei. Din nefericire, în urma evenimentului rutier a rezultat decesul tânărului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agent principal Andreea Atomei, conform Agerpres. 

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

motociclist
accident mortal
