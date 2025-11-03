Tragedie la Vinga, Arad: Un bărbat a murit și cinci persoane au fost rănite într-un incendiu devastator

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, focul a izbucnit la o casă cu mansardă. Au fost alocate echipaje de stingere din Arad şi din Timiş, cu sprjin de la pompierii voluntari locali. De asemenea, au ajuns la faţa locului şi ambulanţe SMURD, deoarece mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cum se manifesta incendiul

Incendiul se manifesta prin ardere generalizată la un garaj din curte şi la o anexă, la sosirea pompierilor. Prin urmare, era o mare posibilitate de propagare la casă.

ISU a transmis că un bărbat a fost găsit mort în curtea casei, iar cinci persoane au fost asistate medical la faţa locului. Două dintre acestea au suferit o intoxicaţie uşoară cu fum, două au făcut atac de panică, iar a cincea are arsuri la o mână.

Incendiul a fost stins. Pompierii urmează să stabilească și care sunt cauzele izbucnirii focului, notează Agerpres.

