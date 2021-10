Cinci reguli salvatoare în cazul producerii unui incendiu în locuință

"Reguli în cazul producerii unui incendiu în locuință:

1. Părăsește imediat încăperea în care a izbucnit incendiul și închide ușa în urma ta!

2. Ajută copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități la evacuarea locuinței!

3. Dacă în încăpere este fum, deplasează-te aplecat/târâș și acoperă-ți nasul și gura cu o cârpă umedă pentru a evita inhalarea fumului, care este toxic!

4. Dacă ți-au luat foc hainele, trebuie să te rostogolești pe o suprafață plană, până la stingerea flăcărilor!

5. Sună la 112 și oferă-le operatorilor toate informațiile necesare pentru a interveni cât mai repede posibil (adresă, dacă cineva este blocat în casă etc)!

IMPORTANT: Nu te întoarce în locuință pentru a încerca recuperarea unor bunuri materiale. Viața ta și a celor dragi este mai importantă!", transmit reprezentanţii ISU Prahova.

UNSAR: Unul din doi români este îngrijorat de incendiile care pot afecta locuinţele

Incendiul rămâne pericolul cel mai des menţionat de către români atunci când se referă la riscurile care pot afecta locuinţele (56%), potrivit unui nou sondaj realizat de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) împreună cu IRES.



În topul primelor cinci riscuri de care se tem românii urmează vijelia şi furtuna, cutremurul, furtul şi inundaţiile. Astfel, teama de furtună şi vijelie a crescut ca percepţie, de la 40% în 2020 (locul 3), la 53% în 2021 (locul 2). În acelaşi timp, riscul de cutremur a trecut pe poziţia 3 (50% - 4 puncte procentuale), iar cel legat de furt (31% - la fel), inundaţiile (31% - +3 puncte procentuale), exploziile (27% - +3 puncte procentuale) şi alunecările de teren (18% - +2 puncte procentuale) îşi păstrează aceleaşi locuri în clasament ca şi în 2020.



Riscul de incendiu este conştientizat în special de românii cu vârste între 36 şi 50 de ani şi îi preocupă pe locuitorii din aproape toate zonele ţării. Furtunile şi vijeliile sunt cele mai de temut riscuri pentru locuitorii din Transilvania şi Banat (62%), în vreme ce cutremurul apare pe primul loc în alte regiuni - Sud, Bucureşti şi Dobrogea (58%).



"Românii sunt tot mai conştienţi de riscurile la care se expun şi vor să afle mai multe despre formele de protecţie financiară la care pot avea acces. Ne dorim ca toţi cei interesaţi să poată lua decizii informate privind protecţia oferită de poliţele de asigurare", a declarat Adrian Marin, preşedintele UNSAR.



La rândul său, Alexandru Ciuncan, Director General al UNSAR susţine că, în contextul pandemic, oamenii au simţit mai mult ca oricând nevoia confortului în propria locuinţă şi mai ales a siguranţei. "Susţinem acest interes în creştere prin noi campanii de informare - precum cea pe care UNSAR o lansează săptămâna aceasta pe social media şi pe portalul Asiguropedia.ro", a precizat Alexandru Ciuncan, director general al UNSAR.



În primul semestru al anului în curs, asigurătorii din România au plătit despăgubiri, în baza poliţelor obligatorii şi facultative de asigurare a locuinţelor, de aproape 43,8 milioane de lei, în creştere cu 5% faţă de aceeaşi perioadă din 2020.



Sondajul "Percepţia românilor faţă de asigurările de locuinţe" a fost realizat de IRES, la solicitarea UNSAR, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 857 de respondenţi, proprietari, coproprietari sau persoane care intenţionează să achiziţioneze o locuinţă în următorii doi ani, cu vârste de peste 18 ani. Acesta a fost realizat în august 2021, utilizând metodă CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), şi are o eroare maximă tolerată de +/-3%.



Înfiinţată în 1994, UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România reprezintă 19 de companii de profil. Acestea deţin o pondere de aproximativ 80% din piaţa locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activităţii de asigurări în România şi a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern şi internaţional. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni - Insurance Europe.



Înfiinţat în 2009, Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie - IRES activează pe piaţa de cercetare din România şi funcţionează ca un think tank independent, o parte dintre studiile şi proiectele Institutului fiind dedicată optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societăţii româneşti, transmite Agerpres.