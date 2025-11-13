€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Toate benzinăriile Lukoil din Bulgaria funcționează normal, anunță compania
Data actualizării: 11:10 13 Noi 2025 | Data publicării: 11:08 13 Noi 2025

Toate benzinăriile Lukoil din Bulgaria funcționează normal, anunță compania
Autor: Elena Aurel

rafinarie petrol Lukoil a anunţat că toate benzinăriile sale din Bulgaria operează ca de obicei şi vor continua să o facă fără întreruperi. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Lukoil a anunţat că toate benzinăriile sale din Bulgaria operează ca de obicei şi vor continua să o facă fără întreruperi, informează Novinite, citată de Agerpres.

Într-un comunicat oficial trimis presei, Lukoil a apreciat drept complet false speculaţiile care sugerează că reţeaua sa de benzinării din Bulgaria se închide.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei. Trezoreria SUA a emis o licenţă care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil. Sancţiunile au sporit temerile în Bulgaria privind aprovizionarea cu combustibili înaintea iernii.

Compania a informat că fiecare unitate din reţeaua sa de benzinării din Bulgaria rămâne deschisă şi aprovizionată cu combustibil. "Nu există motive pentru încetarea activităţii lor. Benzinăriile au stocuri complete şi vor continua să funcţioneze normal. Informaţiile privind iminenta suspendare a operaţiunilor sunt false, speculative şi dezinformează", a precizat Lukoil.

Lukoil cere extinderea scutirii de sancțiuni

Novinite citează o ştire Reuters, preluată de la agenţia rusă de presă TASS, conform căreia Lukoil a abordat Departamentul Trezoreriei SUA pentru a cere o extindere a scutirii actuale de sancţiuni pentru anumite operaţiuni. Conform informaţiilor, firma are nevoie de mai mult timp pentru a-şi îndeplini obligaţiile existente şi pentru a analiza potenţialele oferte în vederea vânzării activelor sale internaţionale.

Lukoil este unul dintre jucătorii cheie de pe piaţa combustibililor din Bulgaria, iar clarificările companiei sunt menite să risipească zvonurile şi să-i asigure pe clienţi că aprovizionarea şi activitatea rămân stabile, în pofida sancţiunilor internaţionale şi a presiunilor autorităţii de reglementare.

Analiştii din domeniul energiei spun că ţara are mai multe stocuri de ţiţei şi produse petroliere în afara Bulgariei dar trebuie să le importe înainte ca reţeaua de conducte a Lukoil să intre sub incidenţa sancţiunilor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lukoil
bulgaria
sanctiuni SUA
rosneft
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Vrei să mergi în SUA? Trebuie să urci mai întâi pe cântar, conform noilor reguli impuse de Trump
Publicat acum 8 minute
Toate benzinăriile Lukoil din Bulgaria funcționează normal, anunță compania
Publicat acum 21 minute
Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România
Publicat acum 30 minute
Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din ciocolată
Publicat acum 49 minute
Militarii ucraineni, forțați să se retragă din 5 sate din regiunea Zaporojie. Presiunea Rusiei crește vertiginos
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat acum 20 ore si 45 minute
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat acum 23 ore si 34 minute
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close